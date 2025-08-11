Le CNIN interpelle 2 créateurs de contenus

Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a interpellé deux créateurs de contenus pour avoir simulé un enlèvement.

Connus sous les pseudonymes « Flapacha » et « Jérémie Degamer », ces deux créateurs de contenu sont désormais dans les mains de la justice. Le Centre National d’Investigation Numérique a ouvert une enquête suite à un signalement du réseau social. Flapacha a diffusé deux vidéos dans lesquelles on le voit enlever et molester « Jérémie Degamer ».

Selon le Centre National d’Investigation Numérique, il s’agit d’une mise en scène. « Les deux concernés ont simulé cet enlèvement et la prétendue séquestration survenue ensuite, avant de demander dans des lives des cotisations pour venir en aide à Jérémie Degamer », informe la même source. Le CNIN précise que « Jérémie Degamer » était déjà recherché pour avoir publié un contenu immoral dans lequel il se caressait les parties génitales en plein live. Les deux concernés répondront de leurs actes devant la justice.

Le CNIN appelle la population à la vigilance et met en garde contre les appels à cotisations en ligne dont les objectifs ne sont pas clairement établis. Le Centre rappelle également que les créateurs de contenus sont pleinement responsables de leurs publications.

A.A.A

