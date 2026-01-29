Le CNIN alerte sur une fausse vente aux enchères de véhicules

Des individus malintentionnés tentent d’escroquer des citoyens à travers une prétendue vente aux enchères de véhicules qu’ils attribuent à la Direction Générale des Douanes.

Il circule sur les réseaux sociaux un faux document administratif imitant un « avis aux usagers » de la Douane, annonçant une vente aux enchères de plus de 200 véhicules. Les auteurs invitent les intéressés à s’inscrire et à verser de l’argent, notamment sous forme de cautions ou de frais d’inscription.

Face à cette situation préoccupante, le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) est monté au créneau pour mettre en garde la population. Il invite les citoyens à faire preuve d’une extrême vigilance et à ne pas se laisser piéger par ces publications frauduleuses.

« N’interagissez pas avec les comptes publiant ces contenus et n’envoyez aucun argent. Ne relayez pas leurs publications et ne cliquez sur aucun des liens qu’ils partagent », recommande fermement le CNIN. Selon le CNIN, des enquêtes sont déjà en cours afin d’identifier et d’interpeller les personnes à l’origine de cette tentative d’escroquerie. Les auteurs de ces actes seront présentés à la justice conformément aux lois en vigueur.

