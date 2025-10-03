Le CNIN alerte sur la sextorsion dopée à l’IA

Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) tire la sonnette d’alarme face aux cas de sextorsion en ligne qui se multiplient.

L’augmentation des cas de sextorsion utilisant l’Intelligence Artificielle inquète le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN).

Le mode opératoire des cybercriminels consiste à créér de fausses vidéos compromettantes en y associant le visage de leurs victimes. Ils menacent ensuite de les diffuser si une rançon n’est pas payée.

« La plupart des vidéos qui circulent sont générées par des intelligences artificielles », a indiqué le centre dans une alerte publique.

Le CNIN prévient : « Si les personnes dont les visages sont utilisés portent plainte, celles qui auront partagé ces contenus en répondront devant la justice ».

Le centre invite les utilisateurs à ne pas partager de photos personnelles avec des inconnus, ne pas cliquer sur des liens suspects.

Aux victimes, il est conseillé de ne jamais céder au chantage. « Nous invitons les personnes victimes de sextorsion à porter plainte en envoyant un mail à plaintes@cnin.bj », a insisté le CNIN.

