Le CHIC séduit l’Hôpital Américain de France

Une délégation de l’Hôpital Américain de France a visité, ce jeudi, le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC). Impressionnés par la modernité des installations et la qualité des équipes, les visiteurs saluent un établissement en pleine montée en puissance.

Jeudi 14 août 2025, 10h34. Un convoi s’arrête devant le portail du Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC). À son bord, une délégation venue de l’Hôpital Américain de France. Parmi eux, Guillaume Fleury, cardiologue, venu découvrir les installations du CHIC.

Dès les premiers pas dans l’enceinte, la délégation est frappée par la modernité des lieux. « C’est un bâtiment d’une extrême modernité, avec des équipements de dernière génération », confie Dr Fleury.

Le spécialiste salue surtout le développement rapide de deux domaines clés : la médecine nucléaire et la radiothérapie. Selon lui, ces services sont « totalement conformes aux normes européennes », comparables à ce qu’il connaît à l’Hôpital Américain.

Au-delà des infrastructures, ce sont les professionnels du CHIC qui retiennent l’attention du spécialiste. « Des médecins passionnés et passionnants », qui veulent vraiment faire avancer ce projet avec leur savoir-faire, selon le cardiologue.

Pour Dr Fleury, le CHIC est bien parti pour devenir, dans les années à venir, l’hôpital de référence en Afrique de l’Ouest.

Le cardiologue a proposé son expertise pour renforcer le plateau technique en cardiologie. Cette expertise vise à développer la prise en charge des sportifs, mais aussi des AVC, très fréquents dans la région. Il évoque des techniques avancées, comme l’échographie transœsophagienne ou la chirurgie cardiaque, encore peu accessibles localement.

M. M.

19 août 2025 par ,