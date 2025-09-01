Le CHIC recrute du personnel médical, administratif et technique

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) poursuit le renforcement de ses équipes. Une vaste campagne de recrutement de personnel est lancée.

De nombreux profils sont recherchés au Centre hospitalier international de Calavi. Côté médical, le CHIC recrute un anesthésiste-réanimateur, un néphrologue, un ophtalmologiste, un anatomopathologiste et un psychologue.

L’hôpital ouvre aussi ses portes aux professionnels de l’administration. Sont attendus notamment un acheteur spécialisé en marchés publics, un responsable juridique et DPO, un chef de division budget, un chef du service financier et trésorerie, ainsi que des secrétaires de direction.

Les besoins concernent également le domaine technique. Le CHIC recrute un ingénieur qualité, un assistant qualité, un agent de maintenance générale, un responsable sûreté, un gestionnaire des déchets et un responsable magasin.

Les candidats intéressés peuvent consulter les fiches de poste et postuler en ligne via le site www.chichopital.bj.

En cas d’absence de retour, la candidature est considérée comme non retenue. Le CHIC précise toutefois que son processus de recrutement reste ouvert, selon l’évolution des besoins.

M. M.

1er septembre 2025 par ,