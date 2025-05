Le CHIC ouvre ses portes le 2 juin 2025

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) annonce son ouverture progressive à compter du 2 juin 2025. Cette nouvelle marque une étape majeure dans le renforcement du système de santé au Bénin.

Le CHIC ouvre ses portes à travers ses premières consultations et examens. Neuf (09) spécialités médicales seront accessibles pour les consultations à savoir : rhumatologie, cardiologie, pneumologie, diabétologie, médecine interne, néphrologie, oncologie médicale, ophtalmologie et hépato-gastroentérologie. Ces services permettront de répondre aux besoins croissants en soins spécialisés.

Le CHIC propose également une gamme d’examens en imagerie médicale avec des équipements modernes pour la radiographie, l’échographie, le scanner et l’IRM, garantissant des diagnostics précis et rapides. Les premières consultations et examens sont sur rendez-vous de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi.

🔴 𝗢𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗱𝘂 𝗖𝗛𝗜𝗖

➡️ 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 à 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝘂 𝟮 𝗷𝘂𝗶𝗻 :

■ 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗽é𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀é𝗲𝘀 (𝘀𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁)

■ 𝗘𝘅𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗱’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗺é𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 (𝘀𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁)

■ 𝗛𝗼𝗿𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱’𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗵ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 : 𝗗𝘂 𝗹𝘂𝗻𝗱𝗶 𝗮𝘂 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶, 𝗱𝗲 𝟴𝗵 à 𝟭𝟳𝗵

■ 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀é𝗲𝘀 :

● 𝗥𝗵𝘂𝗺𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗛é𝗽𝗮𝘁𝗼-𝗴𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗲𝗻𝘁é𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗣𝗻𝗲𝘂𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗗𝗶𝗮𝗯é𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗠é𝗱𝗲𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲

● 𝗡é𝗽𝗵𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗢𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗺é𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲

● 𝗢𝗽𝗵𝘁𝗮𝗹𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

● 𝗘𝘅𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 :

● 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗲

● 𝗘𝗰𝗵𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗲

● 𝗦𝗰𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿

● 𝗜𝗥𝗠

➡️ 𝗣𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 : 𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹𝗲𝘇 𝗹𝗲 +𝟮𝟮𝟵 𝟬𝟭 𝟮𝟭 𝟰𝟬𝟬 𝟭𝟭𝟭, 𝗱𝗲 𝟴𝗵 à 𝟭𝟳𝗵

𝗔𝗯𝗼𝗺𝗲𝘆 𝗖𝗮𝗹𝗮𝘃𝗶, 𝗕é𝗻𝗶𝗻

