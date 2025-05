Le CHIC ouvre ses portes le 2 juin 2025

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) annonce son ouverture progressive à compter du 2 juin 2025. Cette nouvelle marque une étape majeure dans le renforcement du système de santé au Bénin.

Le CHIC ouvre ses portes à travers ses premières consultations et examens. Neuf (09) spécialités médicales seront accessibles pour les consultations à savoir : rhumatologie, cardiologie, pneumologie, diabétologie, médecine interne, néphrologie, oncologie médicale, ophtalmologie et hépato-gastroentérologie. Ces services permettront de répondre aux besoins croissants en soins spécialisés.

Le CHIC propose également une gamme d’examens en imagerie médicale avec des équipements modernes pour la radiographie, l’échographie, le scanner et l’IRM, garantissant des diagnostics précis et rapides. Les premières consultations et examens sont sur rendez-vous de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi.

