Le CHIC inaugure son service de restauration

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) franchit un nouveau cap dans la qualité de prise en charge de ses patients et de son personnel. Cette semaine, les équipes de SERVAIR ont intégré les cuisines de l’établissement, marquant le démarrage officiel de la restauration collective.

Bonne nouvelle pour les patients et personnels du Centre Hospitalier International de Calavi. La restauration dans cet établissement est désormais opérationnelle. Elle sera assurée par les équipes de SERVAIR.

Ce projet s’inscrit dans une vision globale du bien-être des patients, en associant sécurité alimentaire, qualité nutritionnelle et plaisir gustatif. Les menus proposés sont élaborés par un chef, et privilégient des produits locaux valorisant ainsi la richesse de la cuisine béninoise.

« Le repas n’est pas un simple service. Il est pensé comme un véritable moment de plaisir et de réconfort pleinement intégré au parcours de soins et au séjour hospitalier », souligne la direction du CHIC. Avec ce lancement, le CHIC confirme sa volonté d’offrir à ses patients et à son personnel une bonne expérience hospitalière.

A.A.A

15 décembre 2025 par ,