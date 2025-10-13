Les Béninois en RCI invités à la neutralité

Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat honoraire du Bénin à Abidjan invite la communauté béninoise résidant en Côte d’Ivoire à se tenir à l’écart de toute activité politique.



Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens seront aux urnes pour élire le président de la République. À cette occasion, le consulat honoraire du Bénin en Côte d’Ivoire invite la communauté béninoise à se tenir à l’écart de toute activité ou débat à caractère politique. Le consulat demande aux Béninois vivant en Côte d’Ivoire de faire preuve de discrétion, de sagesse en cette période particulière.

Le Consulat appelle la communauté à faire preuve de respect et de neutralité.

Marina HOUENOU (Stag)

