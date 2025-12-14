Le CENA en retard pour la publication des listes des agents électoraux

La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon le chronogramme de la CENA, ces listes devraient être publiées entre le 7 et le 10 décembre 2025, selon l’Article 66 du Code électoral.

La CENA est en retard par rapport au chronogramme des Élections couplées législatives et communales 2026. Les listes des agents électoraux n’ont pas été publiées dans le délai du 7 au 10 décembre 2025. Pour le moment, aucune précision n’est donnée sur la nouvelle date de publication de ces listes.

Selon le planning initial, la formation des formateurs des agents électoraux doit se dérouler du 20 au 21 décembre.

Toujours selon le même chronogramme, la formation des agents électoraux (CA, CZ, ACA, ACZ, PFC et MPV) sera organisée entre le 22 décembre 2025 et le 10 janvier 2026.

Des sources proches de l’institution chargée de l’organisation des élections rassurent que ce retard n’aura pas d’incident sur le processus électoral.

Aux dernières nouvelles, la CENA vient de lancer l’enregistrement complémentaire de 6000 candidatures au poste de membre de poste de vote (MPV) du 10 au 17 décembre 2025.

14 décembre 2025 par