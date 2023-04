Le CEG Sainte Rita passe en demi-finales, CEG Cobly en danger

Les représentants béninois dans ce championnat Africain de Football Scolaire ont joué ce vendredi 07 Avril 2023 leurs troisièmes matches de poule.

Défait par le CSG Mfilou sur le score de 0-1, le CEG Cobly a amoindri ses chances de qualification pour les demi-finales de la de la compétition en cour à Durban en Afrique du Sud.

Dans un match où elles ont pourtant tout donné, les Béninoises ont trébuché face au CSG Mfilou qui a su conserver son court avantage jusqu’au coup de sifflet final. Suite à cette défaite, le CEG Cobly n’est plus maître de son destin dans ce championnat. Avec 4 points au compteur en 3 apparitions, les Béninoises devront attendre le résultat du match de 14h (heure du Bénin) entre le Congo et les Seychelles pour savoir si elles seront présentes en demi-finale ou non.

Contrairement aux jeunes filles, les jeunes garçons du CEG Sainte Rita savourent leur qualification pour les demi-finales de la CAN scolaire 2023, acquise ce vendredi matin après la large victoire sur le CEM Belaouche Ouhladji (4-1).

