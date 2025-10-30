jeudi, 30 octobre 2025 -

Mise en œuvre du projet Corridor

Le CCRI John Smith inaugure sa bibliothèque “Des Mondes Croisés”

(Un nouvel espace de savoir et de créativité au service de la jeunesse béninoise)




Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de Ouidah a inauguré, ce mercredi 29 octobre 2025, sa toute nouvelle bibliothèque baptisée « Des Mondes Croisés ». Organisée en marge du festival Sin’Art 2025, la cérémonie a réuni de nombreuses autorités béninoises, de partenaires internationaux et d’acteurs culturels.

La nouvelle bibliothèque du CCRI John Smith est l’une des réalisations phares du projet CORRIDOR, initié par le CCRI et porté au niveau international par l’Association des Centres Culturels de Rencontre (ACCR). Ce projet a bénéficié d’un financement à 70 % de l’Agence Française de Développement (AFD), ainsi que du soutien de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et de la Commune de Ouidah.« L’ACCR a joué un rôle stratégique et déterminant dans la concrétisation de ce projet, en le présentant et en le défendant auprès de l’Agence Française de Développement (AFD). Grâce à cet appui institutionnel fort, le projet a pu obtenir le soutien nécessaire pour transformer durablement la bibliothèque », informe Janvier Nougloi, directeur du CCRI John Smith.

Coupure de ruban par les autorités

Fruit d’un vaste chantier de rénovation et d’extension, la bibliothèque dispose désormais d’un étage supplémentaire, des espaces de coworking, une salle de visioconférence, un espace numérique et une salle d’écoute sonore. « Cette bibliothèque n’est pas un simple lieu de consultation ou de lecture. Elle est pensée comme un espace vivant, un carrefour de savoirs et d’expériences ouvert à tous. Elle accueillera élèves, étudiants, artistes, et habitants de Ouidah autour d’ateliers de lecture, d’écriture, de formation au numérique de pratique linguistique et artistique », a précisé le directeur du CCRI John Smith.

La directrice de l’AFD, Laure Weisgerber a exprimé la satisfaction de l’agence de contribuer à un projet aussi porteur. « Si l’AFD s’est engagée à accompagner ce projet corridor, c’est parce qu’il permet à une institution culturelle de mener de véritables activités de développement au profit de la jeunesse de son territoire, notamment des plus vulnérables, mais aussi au profit des artistes béninois et africains », a-t-elle souligné. Depuis la restitution des 26 trésors royaux en 2021, la culture est devenue un axe structurant de la coopération entre la France et le Bénin. À l’en croire, le CCRI sous le leadership de son directeur incarne la dynamique portée par l’État dans le secteur de la culture.

Une infrastructure au cœur du développement local

Pierre Aubry, représentant de l’ACCR, a pour sa part salué un modèle de coopération exemplaire. « Le CCRI incarne à merveille la dynamique de progrès et d’échange qui anime notre réseau. Les différentes infrastructures témoignent d’une volonté forte d’offrir à chacun des espaces dédiés à la création, à la réflexion et au partage. Les projets artistiques qui naîtront ici enrichiront le patrimoine, la création et stimuleront l’imaginaire de tous », a-t-il déclaré.

Le premier adjoint au maire de Ouidah, René Gnida s’est aussi réjoui de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque au CCRI Ouidah. « En inaugurant cette bibliothèque, nous affirmons notre volonté de faire de l’accès à la connaissance, à la lecture et à la créativité, une priorité politique et citoyenne pour notre ville, car la culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale pour toute la société qui aspire à la paix à la cohésion et à la prospérité », a-t-il ajouté.

Visite de la bibliothèque par le public

Le préfet de l’Atlantique a salué la qualité du partenariat international qui a rendu ce projet possible. « Je forme le vœu que chacun en face un lieu de vie de savoir, de rencontre et de progrès. J’invite les jeunes à s’approprier l’espace à se nourrir de la connaissance et à transformer ce lieu en laboratoire de citoyens éclairés et responsables », exhorte Jean-Claude Codjia.

Représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Carole Borna a félicité l’équipe du CCRI pour la mise en œuvre de ce projet. « Le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est heureux d’accompagner un tel projet et de contribuer à la diffusion d’un savoir qui transcende les frontières. (…) Puisse la jeunesse et tous ceux qui fréquenteront cette bibliothèque, faire de ce lieu un espace vivant d’échanges, d’idées et de rêves concrétisés », a-t-elle affirmé.

Avec la bibliothèque “Des Mondes Croisés”, le CCRI John Smith affirme plus que jamais sa vocation : faire de la culture un levier d’émancipation individuelle et collective, au service du développement local et du rayonnement du Bénin.

Akpédjé Ayosso

30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




