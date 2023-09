Le CAMeC-Bénin célèbre son 20e anniversaire en octobre prochain

Le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) célèbre les 20 ans de création. Les activités prévues dans le cadre de cette célébration ont été lancées au cours d’une conférence de presse, ce jeudi 07 septembre 2023, au siège du CAMeC-Bénin à Cotonou.

Du 06 octobre au 13 octobre 2023, le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Bénin célébre les 20 ans de création. Le Président Alain AMOUSSOUKPEVI, et le Secrétaire permanent, William SOUROU ont exposé les différentes activités prévues dans le cadre de cette célébration au cours d’une rencontre avec la presse ce jeudi 07 septembre 2023.

Selon le président du CAMeC-Bénin, cet évènement sera un moment de réflexion sur les réalisations passées, mais aussi, un moment de vision pour l’avenir.

Au cours de ces deux décennies, le CAMeC-Bénin selon son président, a œuvré sans relâche pour faciliter la résolution des litiges, promouvoir la médiation et l’arbitrage comme outils efficaces de règlement des différends, afin de contribuer au renforcement de l’Etat de droit, et surtout de la justice économique dans le pays. Le succès de cet organe de la CCI Bénin selon Alain AMOUSSOUKPEVI, réside non seulement dans ses réalisations, mais également dans l’engagement et le soutien constant de tous les partenaires, des membres de la communauté des médiateurs et arbitres du Bénin.

Profitant de l’occasion, il leur a exprimé sa gratitude pour leur engagement aux côtés de la structure qu’il préside durant toutes ces années dans le cadre de la vulgarisation des Modes Alternatifs de Règlement des Litige (MARL) dans le pays.

Les activités prévues au 20e anniversaire du CAMeC-Bénin

Jeux concours, colloque et conférences débats, sont entre autres les activités prévues dans le cadre de la célébration des 20 ans d’existence du CAMeC-Bénin.

Ces activités selon le président, reflètent l’engagement continu de l’organe à servir la communauté béninoise en offrant des services de médiation et d’arbitrage de qualité.

L’activité principale organisée dans ce cadre selon le Secrétaire permanent, est le colloque qui sera suivi de plusieurs autres activités durant la période du 06 au 13 octobre.

Le 06 octobre, une conférence débat sur le thème : « Les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges, autre alternative pour le règlement des contentieux », sera animée par des avocats, des notaires, des huissiers de justice, les experts comptables, la police républicaine, les banques et établissements financiers.

Des communicateurs venant de l’extérieur tels que Bintou BOLI DJIBO, médiatrice professionnelle très connue dans l’espace OHADA, et Achille N’KUENZA, ainsi que des acteurs internes de médiation tels que Dr Karel DOGUE, directeur des études à ERSUMA, et plusieurs autres experts prendront part à cette conférence, a informé William SOUROU.

L’objectif selon lui, est de convaincre ces prescripteurs des MARL, ceux en contact avec les hommes d’affaires, afin de les amener à contractualiser leurs relations, et de pouvoir anticiper sur le règlement de litige.

Deux jours de formation sont également prévus pour le renforcement des capacités des arbitres médiateurs en cours de formation, ainsi que d’autres professionnels du 09 au 10 octobre à l’hôtel Azalaï.

Après ces différentes activités, suivra le colloque qui, selon le Secrétaire permanent, va durer trois jours (11 au 13 octobre), et sera meublé de diverses communications sur différents thèmes.

William SOUROU a cité entre autres, La médiation et le recouvrement dans les différends entre investisseurs et les Etats ; le recouvrement des créances fiscales par les MARL ; L’accord de médiation et recouvrement de créances ; L’arbitre et le juge face aux mesures provisoires et conservatoires dans le recouvrement des créances ; et Le recouvrement des créances sociales, des créances de consommation et d’arbitrage dans l’espace OHADA.

En dehors du colloque et de la conférence débat, des jeux concours seront organisés.

Jeux concours prévus pour récompenser étudiants et professionnels de l’arbitrage et de la médiation

Pour marquer les 20 ans de sa création, le CAMeC-Bénin organisera deux jeux concours. L’un sur la médiation, et l’autre sur l’arbitrage à l’endroit des étudiants des écoles et universités du Bénin en année de Master2 dans les filières droit, médiation, arbitrage, ou des personnes ayant déjà fini leur formation dans ces filières. Des professionnels de la médiation ou de l’arbitrage ou des juristes des cabinets d’avocats et autres peuvent également participer à ces concours. L’idée selon le président du CAMeC-Bénin, est de commencer par animer une communauté de médiateurs et d’arbitres. Ceci, en raison des activités économiques et commerciales qui se développent, et qui donnent lieu à la divergence des intérêts, source de conflits. « L’attractivité d’un pays réside aussi dans sa capacité à offrir aux investisseurs, un cadre adéquat pour régler de façon rapide les litiges. Il ne faudrait pas que les litiges continuent d’être les causes de grosses difficultés pour les entreprises », a souligné Alain AMOUSSOUKPEVI rassurant du rôle de veille que la structure qu’il préside joue auprès des acteurs économiques pour la pratique de la médiation, et des modes alternatives de règlement de litige.

Les jeux concours ont été officiellement lancés au cours de la conférence de presse par le président, et les postulants pourront déposer leurs dossiers au siège du CAMeC-Bénin à Cotonou ou par mail du vendredi 08 septembre au lundi 18 septembre 2023.

Outre ces différentes activités, une émission débat sur les avantages liés aux MARL sera animé sur la Télévision nationale. L’objectif visé est de faire le bilan des 20 ans de création du CAMeC qui, ces 06 dernières années, a traité 100 dossiers dont 36 dossiers en arbitrage, 54 dossiers de médiation, et 03 dossiers de conciliation. Sur cette période, 20 sentences arbitrales ont été rendues, et 16 accords de médiation conclus.

A propos du CAMeC-Bénin

Le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Bénin est un organe de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin mis à la disposition des chefs d’entreprises pour faciliter le règlement des litiges nés de leurs relations commerciales. Il veille à la bonne administration des procédures (arbitrage, médiation, conciliation, règlement de référé pré arbitral, règlement intérieur). Le CAMeC-Bénin met également à la disposition des parties une liste d’arbitres et de médiateurs/conciliateurs agréés qui peut être consultée à son Secrétariat permanent ou sur son site web. Il est composé d’une cellule administrative, d’un comité technique, des arbitres et médiateurs béninois, et étrangers.

F. A. A.

