Le CA de Ouanho et les 2 Chefs Village libérés

Le Chef d’Arrondissement de Ouanho dans la commune d’Avrankou ainsi que les Chefs Village respectifs de Ounaho et de Tchakla sont désormais poursuivis sans mandat de dépôt. C’est à l’issue de leur audition, mardi 26 décembre 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Interpellés et placés en garde-à-vue par la Brigade Economique et Financière (BEF), Hubert Hounhozounkon, le Chef d’Arrondissement de Ouanho dans la commune d’Avrankou et les Chefs Village (CV) de Ouanho et Tchakla sont libres depuis le mardi 26 décembre 2023.

La Cour de Répression des Infractions Economiques (CRIET) a décidé de poursuivre les trois élus sans mandat de dépôt après leur audition.

Les prévenus seraient poursuivis dans un dossier relatif au foncier.

Le CA de Ounaho a été arrêté et placé en garde-à-vue à la BEF le jeudi 21 décembre 2023. Les deux CV ont été interpellés et placés en garde-à-vue 48 heures après.

M. M.

29 décembre 2023 par ,