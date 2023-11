Le Burkina rapatrie ses migrants bloqués à la frontière algérienne

Le Burkina Faso et l’Organisation internationale des migrants (OIM) veulent procéder au rapatriement de migrants burkinabé bloqués à la frontière entre l’Algérie et le Niger. Une délégation conduite par Aïssatou Guissé Kaspar, cheffe de mission de l’OIM a rencontré le ministre burkinabé des Affaires étrangères à cet effet le 16 novembre 2023.

L’Algérie poursuit sa politique d’expulsion des migrants africains aux frontières des pays voisins. Des migrants burkinabé bloqués à la frontière algérienne vont être rapatriés au Burkina Faso. Le sujet était au cœur d’une séance d’échanges entre une délégation de l’Organisation internationale des migrants, et le ministre burkinabé des Affaires étrangères.

Pour la cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations au Burkina Faso, il s’agit d’une visite d’urgence pour discuter des questions migratoires actuelles, et surtout du cas des migrants burkinabè bloqués au Niger, à la frontière avec l’Algérie.

En dehors des Burkinabè, la situation actuelle selon la cheffe de mission de l’OIM, est assez délicate. Il y a plus de 1500 migrants africains de plusieurs nationalités bloqués entre l’Algérie et le Niger. Ces migrants parfois sont dépossédés de leurs biens (téléphones, argent et autres biens).

La politique de gestion de la crise migratoire par ce pays d’Afrique du Nord contraste avec la stratégie du Maroc, qui s’est matérialisée avec la régularisation de la situation de plusieurs immigrés africains dans le Royaume, et la suppression réciproque de visas avec plusieurs pays africains.

