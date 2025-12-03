Le Burkina et le Niger réaffirment leur soutien au Plan d’autonomie du Sahara marocain

L’adoption de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain continue de susciter des réactions positives au niveau de la diplomatie africaine. Ce mardi 2 décembre 2025, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Niger ont réaffirmé les positions de leurs pays concernant le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

La République du Burkina Faso a réitéré, mardi dernier, son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en saluant l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de leur participation à la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient les 02 et 03 décembre à Rabat.

M. Traore a réaffirmé l’appui de son pays à l’initiative d’Autonomie présentée par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend.

Le chef de la diplomatie burkinabé s’est aussi félicité de l’ouverture par le Burkina Faso d’un Consulat général à Dakhla, le 23 octobre 2020.

Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, M. Bourita, a exprimé sa reconnaissance au Burkina Faso pour cette position constante et indéfectible.

En dehors du Burkina, le Niger aussi a salué, ce même mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de cette résolution historique sur la question du Sahara marocain.

La position de ce pays a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, à la suite de ses entretiens avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique.

Les positions exprimées par ces deux pays s’inscrivent dans la dynamique diplomatique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis des années, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie avec le consensus de la communauté internationale pour mettre fin à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume.

3 décembre 2025 par