Le Bureau de la mission du CICR ouvre ses portes à Cotonou

Le bureau de la mission du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) vient de s’installer officiellement à Cotonou pour porter assistance aux personnes les plus vulnérables.



« Nous ouvrons nos portes ici à Cotonou, au Bénin pour être désormais plus proche des personnes vulnérables et qui ont besoin de notre assistance ». Voici la déclaration du Chef de la délégation du CICR Abidjan, Loukas Petridis ce jeudi 20 mars 2025 lors de l’ouverture du bureau de la mission du CICR au Bénin. Il y a encore quelques jours, précise le Chef de la délégation, la mission devait quitter Abidjan - Côte d’Ivoire - ou Lomé - Togo - pour porter assistance aux personnes dans le besoin au Bénin, en particulier dans les communes au Nord du Bénin.

Pour pallier ce manque, le 19 décembre 2024, le Bénin et le CICR sont parvenus à un accord de siège qui marque officiellement la présence du CICR sur le territoire béninois. Pour Loukas Petridis, chef de la délégation régionale du CICR basée à Abidjan, « c’est l’aboutissement d’un projet qui a commencé il y a quelques mois. Cela marque le renforcement de l’alliance entre le Bénin et le CICR. [...] C’est avec un grand plaisir que nous essaierons de tirer profit de ce partenariat pour prodiguer une aide de qualité. Notre action doit être transparente et satisfaire les autorités du pays, mais surtout être adaptée aux populations qui en ont besoin. »

Cette avancée consolide des décennies de coopération fructueuse et de partenariats solides entre le CICR et le Bénin par rapport à laquelle Ibrahima Tounkara, le tout nouveau chef de la mission du CICR au Bénin, a joué un rôle important

Ancien chef de la sous-délégation du CICR à Kidal, Mali, chef de la sous-délégation du CICR à Bouar, en Centrafrique, Ibrahima Tounkara a également servi les causes humanitaires au sein du CICR en Ethiopie, Cameroun et même au Sénégal avant de s’installer ainsi au Bénin comme chef de la mission.

Le gouvernement béninois fera tout, a rassuré le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, afin de faciliter une bonne mission au CICR au Bénin.

