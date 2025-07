Le Bureau Afrique de la FIFA inauguré à Salé

Le Bureau Afrique de la Fédération internationale de football (FIFA) a été inauguré, ce samedi 26 juillet 2025, au complexe Mohammed VI de football à Salé. La cérémonie présidée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est déroulée en présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, et de plusieurs autres autorités.

"C’est un moment historique et un jour de fête et de bonheur qui sera gravé en lettres d’or dans l’histoire de la FIFA et du football en Afrique, au Maroc et dans le monde", a déclaré M. Infantino, dans son discours d’inauguration du complexe.

Le président a souligné que "l’inauguration du bureau Afrique de la FIFA tombe à point nommé d’autant plus qu’elle coïncide avec les célébrations de la glorieuse Fête du Trône", avant d’ajouter que le complexe Mohammed VI de football est "une infrastructure incroyable et magnifique".

"Je remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’impulsion donnée au développement du sport dans le continent", a souligné le président de la FIFA, précisant que l’impulsion Royale pour développer le football est "unique".

Selon M.Gianni Infantino, le Complexe Mohammed VI de football, qui abrite le Bureau Afrique de la FIFA, est devenu un centre névralgique du football africain et le témoin d’un pays et d’un continent projetés vers l’avenir.

"Ce n’est pas seulement un Bureau Afrique de la FIFA que nous inaugurons aujourd’hui. C’est plutôt un centre mondial de la FIFA, car il aura un impact mondial sur la pratique du football", a-t-il indiqué.

"Le monde va s’unir ici au Maroc"

Le président de la FIFA a rappelé que le Maroc organisera plusieurs grands événements sportifs, comme la CAN messieurs en 2025, les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, outre le Mondial 2030 qui sera co-organisé avec l’Espagne et le Portugal. "Le monde va s’unir ici au Maroc", s’est-il félicité.

M. Infantino a souligné que la finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine entre le Maroc et le Nigeria, ce samedi soir à Rabat, sera "une grande et belle fête" du football féminin au Maroc et en Afrique, indiquant que l’enthousiasme du public marocain pour le football est unique au monde.

Quant au président de la CAF, il s’est félicité de l’inauguration au Maroc du bureau Afrique de la FIFA, qui "ne saurait trouver un endroit aussi meilleur pour y installer son bureau".

M. Motsepe n’a pas manqué aussi d’exprimer ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les efforts qu’Il ne cesse de déployer en faveur du football dans le continent, notant que le football africain est d’un niveau mondial.

Après avoir mis en avant les performances des équipes africaines lors du dernier mondial au Qatar, en particulier la sélection marocaine, qualifiée aux demi-finales, le président de la CAF s’est dit convaincu que le ballon rond africain va trôner sur la planète dans les années à venir.

De son côté, le président de FRMF, M. Lekjaa a expliqué que le complexe Mohammed VI de football, qui abrite le Bureau Afrique de la FIFA, a été réalisé grâce à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, précisant qu’il est le fruit d’une stratégie prônant l’épanouissement de la jeunesse marocaine et africaine.

"Cette Vision aspire à faire du Maroc une terre d’accueil et de rencontre des potentialités issues des quatre coins du monde »", a-t-il ajouté.

Selon M. Lekjaa, ce Bureau reflète l’intérêt porté par la FIFA au football africain et au développement de toutes ses catégories, rappelant que le Maroc a toujours été et restera un pays de tolérance et de dialogue des civilisations.

L’accord de siège pour l’installation au Royaume du Maroc du Bureau Afrique de la FIFA a été signé en décembre dernier à Marrakech en marge de la cérémonie des CAF Awards 2024, par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

