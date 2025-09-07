dimanche, 7 septembre 2025 -

Fête identitaire à Nikki

Le Borgou mise sur la Gaani pour booster son économie




La foire économique régionale du Borgou a été lancée, ce samedi 6 septembre 2025, en marge de la célébration de la Gaani, une fête identitaire des peuples Baatonou et Boo.

Membres du gouvernement et autorités à divers ont rehaussé de leur présence ce samedi 6 septembre, les activités entrant dans le cadre de la célébration de la Gaani. On pouvait noter entre autres, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, Alassane Seïdou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, et Jean-Michel Abimbola, ministre de la culture, du tourisme et des arts.
Le président de l’Association pour le développement des communes du Borgou (ADECOB), Tidjani Bani Chabi, et de son directeur exécutif, Saka Bio Mamadou Yarou, le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, étaient également de la partie.
L’un des temps forts de la célébration cette année, est la foire économique, placée sous l’égide l’ADECOB. Inscrite dans le cadre du Programme d’Appui à la Gouvernance locale et au Renforcement de l’Attractivité territoriale (AGORA), financée par la Coopération Suisse, cette foire économique vise à dynamiser l’économie locale et favoriser les échanges.
L’ADECOB à travers cette initiative entend renforcer la visibilité des potentialités économiques du Borgou, consolider les échanges transfrontaliers et inscrire durablement cette foire comme un levier de développement local et régional.
L’édition 2025 de la foire économique de la Gaani, est ouverte pendant la période du 1er au 12 septembre 2025. Elle accueille des forains et des exposants provenant non seulement du Bénin, mais aussi de pays voisins tels que le Nigéria et le Burkina Faso.

F. A. A.

7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




