Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République

Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 décembre 2025, leur opposition à toute initiative de prise de pouvoir par les armes. Ils l’ont fait savoir lors d’une manifestation publique qui a mobilisé toutes les couches de la société.

Les populations de Pèrèrè, de Parakou, de N’Dali, et de Tchaourou dans les rues ce vendredi 12 décembre 2025. Suite évènements survenus dans le pays le dimanche 07 décembre dernier, elles ont tenu à donner de la voix. Dans les rues, elles ont affirmé leur « attachement indéfectible à la paix, à la stabilité et à la République ». Pour elles, le Bénin n’appartient à aucun camp, à aucun groupe, à aucune ambition particulière. « Le Bénin appartient au peuple béninois, à chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui croit au dialogue, à la justice et au respect de l’ordre républicain », lit-on dans leur déclaration.

Les populations du Borgou ont salué à l’occasion, le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité (FDS), les civiles et les militaires qui ont agi avec sang-froid et détermination pour préserver la sécurité de la Nation. « Nous leur exprimons notre profonde gratitude pour leur engagement et leur sens du devoir », ont-elles déclaré avant d’exprimer leur soutien total au Président de la République, Patrice Talon qui, pendant la tentative de déstabilisation, a fait preuve de courage, de lucidité et de fermeté républicaine.

Les populations du Borgou au terme de leur manifestation, se sont assigné une mission. Celle qui consiste à « défendre la paix », « défendre la cohésion », et « défendre la République ».

