vendredi, 12 décembre 2025 -

588 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République




Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 décembre 2025, leur opposition à toute initiative de prise de pouvoir par les armes. Ils l’ont fait savoir lors d’une manifestation publique qui a mobilisé toutes les couches de la société.

Les populations de Pèrèrè, de Parakou, de N’Dali, et de Tchaourou dans les rues ce vendredi 12 décembre 2025. Suite évènements survenus dans le pays le dimanche 07 décembre dernier, elles ont tenu à donner de la voix. Dans les rues, elles ont affirmé leur « attachement indéfectible à la paix, à la stabilité et à la République ». Pour elles, le Bénin n’appartient à aucun camp, à aucun groupe, à aucune ambition particulière. « Le Bénin appartient au peuple béninois, à chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui croit au dialogue, à la justice et au respect de l’ordre républicain », lit-on dans leur déclaration.

Les populations du Borgou ont salué à l’occasion, le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité (FDS), les civiles et les militaires qui ont agi avec sang-froid et détermination pour préserver la sécurité de la Nation. « Nous leur exprimons notre profonde gratitude pour leur engagement et leur sens du devoir », ont-elles déclaré avant d’exprimer leur soutien total au Président de la République, Patrice Talon qui, pendant la tentative de déstabilisation, a fait preuve de courage, de lucidité et de fermeté républicaine.
Les populations du Borgou au terme de leur manifestation, se sont assigné une mission. Celle qui consiste à « défendre la paix », « défendre la cohésion », et « défendre la République ».
F. A. A.

Quelques images

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Lire la suite

Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du (…)
Lire la suite

Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou


11 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou

Lire la suite

Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
Lire la suite

Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste (…)
Lire la suite

L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en (…)
Lire la suite

100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 (…)
Lire la suite

La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite

Pascal Tigri trouve refuge chez notre voisin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le lieutenant-colonel Pascal Tigri, auteur du coup d’Etat déjoué au (…)
Lire la suite

Les présidents d’institutions condamnent le coup de force du 07 décembre


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les institutions de la République condamnent avec fermeté la tentative (…)
Lire la suite

Le HCPC salue l’intégrité des Forces de défense et sécurité


9 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC), Jacques (…)
Lire la suite

Les populations de Banikora disent « NON » aux coups d’Etat


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations de la commune de Banikoara, dans le département de (…)
Lire la suite

Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Lire la suite

Yayi condamne la tentative de coup d’Etat et exprime sa solidarité à Talon


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi a réagi après le coup (…)
Lire la suite

Voici les deux armées africaines qui ont appuyé le Bénin


8 décembre 2025 par Marc Mensah
Des forces régionales ont appuyé l’armée béninoise dans la journée du 7 (…)
Lire la suite

La base militaire de Togbin identifiée comme épicentre de l’insurrection


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en session extraordinaire ce lundi 8 décembre 2025, sous la (…)
Lire la suite

La France condamne la tentative de coup d’Etat au Bénin


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La France a formellement condamné la tentative de coup d’Etat survenue (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires