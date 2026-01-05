Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et adaptée dans nos villes

Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du transport urbain s’impose désormais comme un enjeu central du développement économique, social et environnemental.

Dans les grandes agglomérations, l’insuffisance de l’offre de transport formel, la prolifération des modes informels et la dégradation des infrastructures accentuent la congestion, les accidents de circulation et le coût des déplacements pour les ménages.

Conscient de ces défis, le Bloc Républicain inscrit la mobilité urbaine durable au cœur de son programme de mandature communale.

Le BLOC RÉPUBLICAIN propose l’élaboration et la mise en œuvre de plans de mobilité urbaine adaptés aux réalités locales, avec une priorité accordée au développement de transports collectifs modernes, sécurisés et accessibles à tous.

Dans une logique de transition écologique, le Bloc Républicain entend également encourager l’usage des moyens de transport électriques, tant pour les véhicules que pour les motos, afin de réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité du cadre de vie urbain.

Le transport fluvial intra-communal et intercommunal figure aussi parmi les solutions soutenues, en raison de son potentiel économique, touristique et logistique, notamment pour l’acheminement des produits agricoles.

Enfin, le parti du cheval blanc cabré salue le programme gouvernemental d’asphaltage, véritable levier de fluidité urbaine, et plaide pour sa consolidation et son extension à l’ensemble des communes.

À travers cette vision intégrée, le Bloc Républicain ambitionne de bâtir des villes béninoises plus inclusives, résilientes et tournées vers l’avenir.

