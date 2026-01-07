Le Bloc Républicain mise sur la gouvernance locale et la transparence

Trois ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le parti dresse un bilan lucide. Il note que des avancées notables ont été enregistrées dans l’organisation et la gestion des communes, mais des défis structurels subsistent.

La séparation entre décision politique et gestion administrative, introduite depuis 2021, a permis de professionnaliser l’administration communale et de clarifier les responsabilités. Toutefois, des difficultés d’appropriation persistent, notamment dans la collaboration entre élus, secrétaires exécutifs et organes de supervision, encore inégalement opérationnels.

Sur le plan financier, le renforcement des transferts de l’État et la mise en place du Fonds d’Investissement Communal (FIC) traduisent un engagement fort en faveur de la décentralisation. Néanmoins, la faible mobilisation des recettes propres locales et la dépendance des communes aux ressources étatiques demeurent préoccupantes. La participation citoyenne, quant à elle, reste encore peu ancrée malgré l’existence de cadres formels de concertation.

Face à ces enjeux, le Bloc Républicain propose un plan structuré autour de trois programmes notamment la consolidation de la gouvernance locale et de la redevabilité, la soutenabilité financière et l’amélioration de la qualité de la dépense publique, ainsi que le renforcement des services publics et de la résilience territoriale.

En se positionnant pour une décentralisation efficace, inclusive et transparente, le BR appelle les électeurs à lui faire confiance pour bâtir des collectivités plus autonomes, performantes et proches des citoyens.

7 janvier 2026 par