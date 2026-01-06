Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne au cœur de son projet

Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le renforcement des libertés publiques, des médias et de la société civile, piliers essentiels d’une démocratie solide et inclusive. Le parti affirme sa volonté de consolider l’État de droit, l’unité nationale et la cohésion sociale comme leviers durables du développement.

Dans cette dynamique, le BR annonce des réformes législatives ciblées visant à mieux concilier sécurité nationale, respect des droits fondamentaux et responsabilité citoyenne. L’objectif est d’adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines tout en garantissant les libertés publiques.

S’agissant des médias, le parti propose de renforcer l’écosystème médiatique par la formation continue des professionnels, le respect strict des normes en vigueur et l’intégration des enjeux du numérique. Des programmes axés sur la déontologie, la cybersécurité et l’accompagnement-conseil sont également envisagés.

La société civile, reconnue comme un acteur clé du contrôle citoyen et de la participation démocratique, occupe une place centrale dans ce projet. Le parti du cheval blanc cabré prévoit la mise en place de cadres d’encadrement, de formation et d’un dispositif légal pour sécuriser le plaidoyer citoyen et les actions de mobilisation.

Enfin, le Bloc Républicain plaide pour l’introduction de programmes nationaux d’éducation civique et la formation des citoyens à un usage responsable des réseaux sociaux. Se positionnant comme le parti d’une démocratie moderne, responsable et transparente, le BR appelle les électeurs à lui accorder leur confiance pour une législature placée sous le signe de l’efficacité et de l’unité nationale.

6 janvier 2026 par