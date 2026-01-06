mardi, 6 janvier 2026 -

625 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Élections législatives 2026

Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne au cœur de son projet




Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le renforcement des libertés publiques, des médias et de la société civile, piliers essentiels d’une démocratie solide et inclusive. Le parti affirme sa volonté de consolider l’État de droit, l’unité nationale et la cohésion sociale comme leviers durables du développement.

Dans cette dynamique, le BR annonce des réformes législatives ciblées visant à mieux concilier sécurité nationale, respect des droits fondamentaux et responsabilité citoyenne. L’objectif est d’adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines tout en garantissant les libertés publiques.

S’agissant des médias, le parti propose de renforcer l’écosystème médiatique par la formation continue des professionnels, le respect strict des normes en vigueur et l’intégration des enjeux du numérique. Des programmes axés sur la déontologie, la cybersécurité et l’accompagnement-conseil sont également envisagés.

La société civile, reconnue comme un acteur clé du contrôle citoyen et de la participation démocratique, occupe une place centrale dans ce projet. Le parti du cheval blanc cabré prévoit la mise en place de cadres d’encadrement, de formation et d’un dispositif légal pour sécuriser le plaidoyer citoyen et les actions de mobilisation.

Enfin, le Bloc Républicain plaide pour l’introduction de programmes nationaux d’éducation civique et la formation des citoyens à un usage responsable des réseaux sociaux. Se positionnant comme le parti d’une démocratie moderne, responsable et transparente, le BR appelle les électeurs à lui accorder leur confiance pour une législature placée sous le signe de l’efficacité et de l’unité nationale.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Moele-Bénin s’attachera à consolider la démocratie béninoise par (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des (…)
Lire la suite

Message de la Fcbe


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements (…)
Lire la suite

MESSAGE SUR LIBERTES PUBLIQUES, MEDIAS ET SOCIETE CIVILE


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Le Bénin est une nation libre (…)
Lire la suite

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Notre parti, votre parti, l’Union Progressiste (…)
Lire la suite

Les citoyens récusent l’image de Boni Yayi sur les affiches LD


3 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Timidement, la campagne électorale pour les élections législatives et (…)
Lire la suite

LÉGISLATIVES 2026 MESSAGE DE LA FCBE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’agriculture s’apparente aujourd’hui et depuis toujours d’ailleurs (…)
Lire la suite

ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALE DE 2026


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la (…)
Lire la suite

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas (…)
Lire la suite

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
Lire la suite

Les offres du Bloc Républicain pour renforcer le contrôle de l’action (…)


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain (BR), le contrôle de l’action gouvernementale (…)
Lire la suite

La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
Lire la suite

MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, (…)
Lire la suite

"Le Bénin de demain se construit aujourd’hui : Le choix de la compétence"


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
"Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes. Regardons-nous en face. (…)
Lire la suite

MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un (…)
Lire la suite

Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil de ministres s’est réuni ce mercredi 17 décembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Albertine Assikidana pour pérpétuer l’oeuvre de Sefou Fagbohoun


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Il est des trajectoires qui donnent l’impression de suivre une ligne (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires