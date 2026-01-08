Le Bloc Républicain fait de la sécurité un pilier de son engagement politique

Dans un contexte régional marqué par la montée du terrorisme, la criminalité transfrontalière et les cybermenaces, le parti estime que la sécurité constitue un enjeu fondamental pour la liberté, la cohésion sociale et le développement du Bénin.

Pour le Bloc Républicain, la sécurité ne se limite pas à l’action répressive. Elle repose sur une approche globale intégrant l’emploi des jeunes, l’éducation, l’insertion professionnelle et le développement local, en particulier dans les zones les plus exposées aux menaces. Le parti annonce ainsi son intention de porter à l’Assemblée Nationale des réformes responsables visant à moderniser le secteur sécuritaire, tout en respectant les standards démocratiques et les réalités nationales.

Le BR défend une vision dans laquelle sécurité et libertés publiques se renforcent mutuellement. Ses futurs députés s’engagent à promouvoir un cadre légal protecteur des populations, garant des droits fondamentaux et fondé sur un contrôle parlementaire renforcé des actions menées sur le terrain.

À travers ce projet, le Bloc Républicain se positionne comme un acteur de la paix durable et de la souveraineté nationale, appelant les électeurs à faire le choix d’une sécurité efficace, responsable et respectueuse lors des prochaines législatives.

8 janvier 2026