Le Bloc Républicain en session budgétaire

Les membres du Bureau Politique National du Bloc Républicain (BR) se sont réunis en session budgétaire, mercredi 05 janvier 2022, au siège du parti à Cotonou.

Faire l’état des lieux ; présenter à l’instance dirigeante du parti c’est-à-dire le Bureau Politique les rapports d’activités 2019-2020 étant donné que le parti est porté sur les fonts baptismaux en décembre 2018 ; présenter et faire adopter le budget 2022 et procéder à la désignation des Commissaires aux comptes du parti Bloc Républicain. Tels sont les points examinés, mercredi 05 janvier 2022, à la réunion du Bureau Politique National tenue au siège du parti à Cotonou.

Le Bloc Républicain répond aux exigences de de la nouvelle charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin à travers l’adoption de son budget pour le compte de l’année 2022, selon Janvier Yahouédéou. Le Secrétaire général à l’information, à la communication et porte-parole du parti précise que d’intenses activités sont prévues en 2023 au BR. « (…) Nous travaillons beaucoup, nous avons comme activité l’occupation du terrain parce que déjà en 2023, nous aurons à faire face à une élection hyper importante : les élections législatives. Donc, ce n’est pas en 2023 qu’on aura à préparer le terrain avec les militants. Ça se prépare au quotidien. Donc, nous avons pas mal d’activités. L’activité ne peut pas être aussi intense que celle que nous avons connue en 2021 avec les élections présidentielles. Nous avons passé les élections présidentielles puisque nous avons soutenu un candidat qui a d’ailleurs gagné, ça ne peut pas être aussi étendu que 2021 mais c’est quand même des activités intenses que nous avons prévues pour le compte de 2023 », a expliqué le porte-parole du BR.

