Le Béninois Ricardo Sodjêdé a fini 14e

La première étape de cette 18e Edition du Tour du Bénin a livré son verdict ce mardi 02 Mai 2023.

Treize (13) équipes avec un effectif de soixante-trois (63) coureurs ont pris départ à Parakou, la cité des Kobourou pour échouer à Djougou ce mardi. Longue d’une distance de 132,53km, cette première étape est évidemment parrainée par le réseau GSM Moov Africa Bénin.

Cette étape a été animée, après une cinquantaine de kilomètres de course en mode groupé, par le Maroc, l’Algérie, le Burkina Faso et l’Ile Maurice. Un 1er sprint intermédiaire modifié après vérification a donné au classement, 1er Abderaouf Bengayou de l’Algérie, 2ème Koné Souleymane du Burkina Faso et Adil El Arbaoui du Maroc en 3ème position.

C’est sur cette même allure et cet écart avec le peloton que ces échappés ont disputé le 2ème sprint intermédiaire à Bétérou. Il a donné comme classement, Thibault Marrier D’Unienville de l’Ile Maurice, Koné Souleymane (Burkina Faso et Abderaouf Bengayou de l’Algérie, respectivement 1er, 2ème et 3ème.

À 15 kilomètres de l’arrivée, à Djougou, les coureurs en tête ont lâché Abderaouf Bengayou pour conduire désormais à cinq (5) l’échappée. D’un profil fait d’une ligne droite à partir des derniers kilomètres avec un terrain plat légèrement, c’est Achraf Ed-Doghmy qui a été le 1er à franchir la ligne d’arrivée. Il a parcouru les 132,53 km en 3h 04 mn 47 sec. Il est suivi par le Burkinabè Souleymane Koné et le camerounais Clovis Kamzong Abossolo, respectivement avec un chrono de 3h 04mn 49s et 3h 04mn 51s.

Le premier des 10 Béninois à franchir la ligne d’arrivée est Ricardo Sodjêdé, avec un temps de 3h 05mn 13s.

