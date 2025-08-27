Le Béninois Maurice Azonnankpo nommé Coordonnateur résident au Burkina

C’est un Béninois qui occupe désormais le poste de Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Burkina Faso. Il remplace la diplomate Carol Flore-Smereczniak, déclarée persona non grata par les autorités de Ouaga. Maurice Azonnankpo a été promu à ce poste à titre intérimaire au terme d’une audience entre une délégation onusienne conduite par le directeur régional pour l’Afrique, Yacoub Ali El-Hillo, et le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

Le nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au pays des hommes intègres, est un diplômé en droit international et droits de l’Homme. Il a cumulé plus de 18 ans d’expérience au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Maurice Azonnankpo a servi dans plusieurs pays d’Afrique, notamment au Togo, en Somalie, au Kenya, à Djibouti, en Centrafrique, au Sénégal, au Niger ou encore en Gambie. Il occupait jusqu’à sa nomination, le poste de représentant adjoint du HCR pour le Sahel central, et basé à ce tire depuis mai 2021 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ce fonctionaire international s’est illustré durant son parcours, par ses actions en faveur des personnes déplacées, la coordination humanitaire, ainsi que par sa contribution à la documentation juridique sur les réfugiés dans la sous-région.

