Le Béninois Joël Agbla, lauréat de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Le Béninois Ange Joël Agbla est lauréat de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, édition 2023 dans la catégorie ‘’Technicien’’. La cérémonie de distinction a eu lieu, à Abidjan, ce jeudi 02 novembre 2023.

Le technicien béninois Ange Joël Agbla distingué à Abidjan. Il est l’un des deux lauréats ayant remporté la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, édition 2023. Le travail de Ange Joël Agbla porte sur la découverte d’un élevage de poulets et les conditions de travail de ses employés. Selon RFI, le jury a salué « la qualité du mixage et des sons d’ambiance qui plongent l’auditeur au cœur d’un élevage, ainsi que le professionnalisme et la sensibilité du travail ». « Je suis très content parce que pour moi, c’est un grand rêve que je viens de réaliser. J’ai compris que je pouvais faire de belles productions, que ce soit des magazines ou des podcasts, en mettant plus l’accent sur l’ambiance, car j’ai produit un tout sonore donc tout tourne autour du son, c’est le son ambiant qui parle », a confié Ange Joël Agbla au micro de RFI. Agé de 23 ans, il est technicien à Radio Univers à Abomey-Calavi.

Le second lauréat est un congolais. Joseph Kahongo a été primé dans la catégorie ‘’journaliste’’. Dans son reportage, il a mis en lumière les actions des ONG dans le combat contre la drogue Kadhafi (un mélange mortel, de l’anti-douleur Tramadol et une boisson alcoolisée Vody) et les conséquences de cette consommation. « Le public ne voit pas parfois les sacrifices qu’un journaliste ou un technicien peut faire. Ce prix pour moi est une forte responsabilité pour pérenniser la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon », a indiqué Joseph Kahongo, présentateur et reporter à Malaika radio et télévision, à Lubumbashi. Les deux lauréats désignés à l’unanimité du jury bénéficieront au cours du premier trimestre 2024, d’une formation de quatre semaines à Paris.

La 10 édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a enregistré plus de 330 candidatures. 20 jeunes professionnels sélectionnés (10 techniciens de reportage et 10 journalistes de 12 pays) ont pris part à une formation de deux semaines dans les locaux de la RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne) en Côte d’Ivoire. Au terme de la formation, les journalistes ont été invités à réaliser un reportage sur le thème « Dialogue et tolérance » et les techniciens sur les activités économiques en Côte d’Ivoire.

La Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon récompense chaque année un jeune journaliste et un jeune technicien africains. Initiée par France Médias Monde, la bourse rend hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal dans le nord du Mali.

A.A.A

3 novembre 2023 par