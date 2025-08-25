Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington

Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, disputé le 22 août à Washington, aux États-Unis.

Face à 117 concurrents venus notamment des États-Unis, d’Afrique du Sud, d’Éthiopie et de Somalie, le Béninois Femi Tankpinou a terminé 2ᵉ de son groupe et 56ᵉ au classement général.

Sur les 18 trous joués, Tankpinou a réalisé 96 coups, avec un par réussi et trois drives à plus de 380 mètres.

Cette performance conforte la place du Bénin sur la scène internationale du golf.

La Fédération béninoise de golf a salué « un résultat encourageant » et fixé désormais le cap sur les prochaines compétitions.

M. M.

25 août 2025 par ,