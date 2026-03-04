mercredi, 4 mars 2026 -

1600 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Quarts de finale des compétitions interclubs

Le Béninois Djindo L. Houngnandandé retenu pour le stage de préparation




La ville de Caire en Egypte accueille dès ce mercredi 4 mars 2026, le stage de préparation des quarts de finale des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). Le Béninois Djindo Louis Houngnandandé fait partie des arbitres retenus pour cette phase de la compétition.

Le stage de préparation des quarts de finale des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football démarre ce mercredi 4 mars 2026 au Caire en Egypte. La CAF, pour cette phase de la compétition, a fait appel à l’arbitre béninois Djindo Louis Houngnandandé pour ce stage qui va réunir des officiels de haut niveau venus de l’Algérie, du Cameroun, du Ghana, du Maroc, du Sénégal, de la RDC, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et d’autres pays.
L’appel fait au Béninois relève d’une marque de confiance de l’instance africaine de football, convaincue et fière de ses prestations.
Le stage de préparation s’achève dimanche 8 mars prochain.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Six Béninois nommés dans les commissions de la CAHB


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Confédération africaine de handball (CAHD), (…)
Lire la suite

La professionnalisation des arbitres africains – progrès et défis


25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Analyse des avancées et des obstacles dans la professionnalisation des (…)
Lire la suite

Le retour de Mourinho à Madrid, le choc des titans de la Ligue 1 et (…)


24 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les 24 et 25 février donneront lieu aux matchs retour de la plus (…)
Lire la suite

Le Bénin affrontera l’Italie, le Brésil et l’Angleterre


22 février 2026 par Marc Mensah
Les représentants du Bénin connaissent désormais leurs adversaires pour (…)
Lire la suite

La circulation perturbée ce dimanche sur certains axes de Cotonou


21 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La circulation sera perturbée sur certains axes à Cotonou ce dimanche (…)
Lire la suite

Nathan Tchibozo premier olympien d’hiver du Bénin


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le skieur alpin béninois Nathan Tchibozo entre dans l’histoire en (…)
Lire la suite

Plus de 200 jeunes attendus à la 3e édition de la Corsair Foot Academy


17 février 2026 par Marc Mensah
L’association BeCom et la compagnie aérienne Corsair ont annoncé, ce (…)
Lire la suite

La 3e édition de la Corsair Foot Academy démarre ce 18 février au Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Corsair Foot Academy annonce la tenue de la 3e édition de son (…)
Lire la suite

Les Amazones s’imposent à l’Egypte 4-0


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin peut rêver d’une qualification à la Coupe du monde féminine (…)
Lire la suite

Le Bénin quitte le Groupe mondial II après sa défaite


8 février 2026 par La Rédaction
Le Bénin ne fait plus partie du Groupe mondial II de la Coupe Davis. À (…)
Lire la suite

Nathan Tchibozo, premier du Bénin au JO d’hiver


7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 ont démarré ce (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose face à l’Égypte


7 février 2026 par Marc Mensah
La sélection féminine U20 du Bénin a réalisé une belle opération en (…)
Lire la suite

Les Sénégalais lourdement sanctionnés, c’est officiel !


29 janvier 2026 par Marcel HOUÉTO
Le verdict est tombé pour le Sénégal. Mis sur le banc des accusés après (…)
Lire la suite

L’athlète Georgette Vignonfodo rejoint une équipe continentale


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’athlète béninoise Georgette Vignonfodo intègre l’équipe continentale (…)
Lire la suite

Les championnats européens en plein essor : vivez un week-end (…)


24 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Bonne nouvelle à la veille du week-end : un plateau exceptionnel de (…)
Lire la suite

Le Bénin aux JO d’hiver avec Nathan Tchibozo


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 marqueront une étape (…)
Lire la suite

SAR le Prince Moulay Rachid reçoit Les Lions de l’Atlas


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse (…)
Lire la suite

Le Maroc et Les Lions de l’Atlas sortent gagnants de cette compétition


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) est un succès important pour (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires