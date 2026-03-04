Le Béninois Djindo L. Houngnandandé retenu pour le stage de préparation

La ville de Caire en Egypte accueille dès ce mercredi 4 mars 2026, le stage de préparation des quarts de finale des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). Le Béninois Djindo Louis Houngnandandé fait partie des arbitres retenus pour cette phase de la compétition.

Le stage de préparation des quarts de finale des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football démarre ce mercredi 4 mars 2026 au Caire en Egypte. La CAF, pour cette phase de la compétition, a fait appel à l’arbitre béninois Djindo Louis Houngnandandé pour ce stage qui va réunir des officiels de haut niveau venus de l’Algérie, du Cameroun, du Ghana, du Maroc, du Sénégal, de la RDC, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et d’autres pays.

L’appel fait au Béninois relève d’une marque de confiance de l’instance africaine de football, convaincue et fière de ses prestations.

Le stage de préparation s’achève dimanche 8 mars prochain.

F. A. A.

4 mars 2026 par ,