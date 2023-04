Le Bénino-canadien Didier Toni nommé au Québec

Le Bénino-canadien Didier Lambert Toni a été nommé sous-ministre adjoint au ministère des transports et de la Mobilité durable au Québec le 29 mars 2023.

Nomination du Bénino-canadien Didier Lambert Toni au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Il est désormais le sous-ministre adjoint dudit ministère. C’est sur proposition de Yves Ouellet, Secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, de Brigitte Pelletier, Secrétaire générale associée et de Patrick Dubé, sous-ministre au ministère des Transports.

Le Bénino-canadien Didier Lambert Toni

occupait jusqu’à sa nomination le poste de sous-ministre adjoint- Fonds du développement et de la reconnaissance des compétences et de la main d’œuvre (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale).

De 2019 à 2021, il a été sous-ministre adjoint des services à la clientèle et des relations avec les partenaires et sous-ministre adjoint du Développement du réseau et des Services à la clientèle au Québec de janvier 2021 à avril 2022.

Il a aussi occupé plusieurs postes au ministère de Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale. Didier Lambert Toni s’est formé en sciences économiques dans l’ex-Université nationale du Bénin (UNB) avant de poursuivre sa formation en Technique de télécommunications à l’Université technique de Bratislava (Slovaquie). Il est diplômé de HEC Montréal, Business-Administration des affaires, management et gestion internationale.

