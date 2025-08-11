Le Bénin, vice-champion mondial au Beach Tchoukball

L’équipe nationale béninoise de Beach Tchoukball a décroché la médaille d’argent à la Coupe du monde, déroulée du 5 au 10 août 2025, à Bali (Indonésie).

En finale, les Guépards ont affronté Taïwan, champion en titre au Beach Tchoukball. Déterminés et combatifs, les Béninois se sont battus jusqu’au bout. Score final : 55 à 39 pour Taïwan.

Ce résultat place le Bénin parmi les meilleures nations mondiales de la discipline.

Le Beach Tchoukball est un mélange de volley-ball et de handball. On marque des points en faisant rebondir un ballon dans un « cadre » disposé à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que l’adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir.

Il se joue avec des équipes formées de seulement cinq joueurs, sur un terrain de 11 × 22 m.

M. M.

11 août 2025 par ,