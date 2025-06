Le Bénin veut renforcer la coopération avec l’Egypte

Les relations de coopération entre le Bénin et l’Egypte seront renforcées dans divers domaines. L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, lors d’une conférence de presse conjointe, ce mardi 3 juin 2025, au Caire en Egypte.

« L’Egypte est une superpuissance, et nous cherchons à travailler ensemble pour établir la paix et la stabilité et réaliser le développement économique », c’est ce qu’a déclaré le ministre béninois des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse conjointe, ce mardi, au Caire avec Badr Abdel Aati, ministre égyptien des Affaires étrangères et de l’immigration.

Pour Olushegun Adjadi Bakari, c’est ce dont la jeunesse béninoise a besoin pour ne pas glisser « dans diverses déviations ».

Au cours de la rencontre avec la presse égyptienne et internationale, le chef de la diplomatie béninoise a souligné qu’il existe « une complémentarité entre les deux pays » qu’on peut développer dans les domaines de l’agriculture, des produits pharmaceutiques et du textile. « L’Égypte possède une vaste expérience dans ce domaine, et nous souhaitons en tirer profit pour développer l’élevage, en plus d’exporter nos produits vers l’Égypte, notamment les aliments pour animaux », a-t-il ajouté avant de saluer le président Abdel Fattah El-Sisi pour les grandes réalisations de ces dernières années.

Olushegun Adjadi Bakari s’est par ailleurs dit très impressionné par la nouvelle capitale administrative, la croissance rapide et le dynamisme de l’économie égyptienne qui d’après lui, témoigne de la position de l’Égypte parmi les nations. Raison pour laquelle son pays, le Bénin souhaite collaborer avec l’Égypte.

F. A. A.

3 juin 2025