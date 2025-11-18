Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO

Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et arts de vie » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a franchi une nouvelle étape. Un atelier de renforcement de capacités s’est tenu, jeudi 13 novembre 2025, à Abomey, réunissant des cadres institutionnels, des universitaires et acteurs culturels engagés dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine national.

Organisée sous l’égide de l’Agence de sauvegarde de l’aire culturelle d’Adja-Tado, la session a permis aux participants d’examiner en profondeur les exigences de la Convention de 2003 et de s’approprier les rôles qui leur incombent dans la préparation du dossier d’inscription. L’assiduité et l’implication manifeste des représentants des institutions culturelles illustrent la volonté collective d’accompagner cette dynamique impulsée par le Gouvernement.

Ce projet porté par la vision du Président de la République et le leadership du Ministre en charge de la Culture, Babalola Jean-Michel ABIMBOLA, s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation et de rayonnement du patrimoine béninois à l’international.

Après les succès enregistrés avec Guèlèdè et Koutammakou, le Bénin entend désormais faire reconnaître le Vodun comme un ensemble vivant de pratiques, de croyances et d’expressions artistiques authentiques.

Le Conseiller technique à la Culture, Florent Raoul COUA-ZOTTI, représentant le ministre, le Directeur général de l’Agence de sauvegarde de la culture d’Adja-Tado, Dr Paul AKOGNI, ainsi que les experts dont les professeurs Dodji Amouzouvi et Bienvenu AKOHA et les cadres techniques venus des trois autres agences de sauvegarde, ont unanimement salué la pertinence de l’initiative. Tous ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la réussite du dossier, convaincus de l’importance de cette reconnaissance internationale pour le Bénin et pour la mise en valeur de son héritage culturel.

