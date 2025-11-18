mardi, 18 novembre 2025 -

602 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO




Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et arts de vie » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a franchi une nouvelle étape. Un atelier de renforcement de capacités s’est tenu, jeudi 13 novembre 2025, à Abomey, réunissant des cadres institutionnels, des universitaires et acteurs culturels engagés dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine national.

Organisée sous l’égide de l’Agence de sauvegarde de l’aire culturelle d’Adja-Tado, la session a permis aux participants d’examiner en profondeur les exigences de la Convention de 2003 et de s’approprier les rôles qui leur incombent dans la préparation du dossier d’inscription. L’assiduité et l’implication manifeste des représentants des institutions culturelles illustrent la volonté collective d’accompagner cette dynamique impulsée par le Gouvernement.

Ce projet porté par la vision du Président de la République et le leadership du Ministre en charge de la Culture, Babalola Jean-Michel ABIMBOLA, s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation et de rayonnement du patrimoine béninois à l’international.
Après les succès enregistrés avec Guèlèdè et Koutammakou, le Bénin entend désormais faire reconnaître le Vodun comme un ensemble vivant de pratiques, de croyances et d’expressions artistiques authentiques.

Le Conseiller technique à la Culture, Florent Raoul COUA-ZOTTI, représentant le ministre, le Directeur général de l’Agence de sauvegarde de la culture d’Adja-Tado, Dr Paul AKOGNI, ainsi que les experts dont les professeurs Dodji Amouzouvi et Bienvenu AKOHA et les cadres techniques venus des trois autres agences de sauvegarde, ont unanimement salué la pertinence de l’initiative. Tous ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la réussite du dossier, convaincus de l’importance de cette reconnaissance internationale pour le Bénin et pour la mise en valeur de son héritage culturel.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
Lire la suite

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la (…)
Lire la suite

« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Le développement du tourisme mémoriel au Bénin séduit le Sénégal


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le (…)
Lire la suite

« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de (…)
Lire la suite

Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Lire la suite

15 communes béninoises adhèrent au Réseau Horizon


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de (…)
Lire la suite

Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lire la suite

SIMA, un rendez-vous de rayonnement des musiques d’Afrique francophone


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En prélude à la 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique (…)
Lire la suite

42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds (…)
Lire la suite

Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Lire la suite

Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi (…)
Lire la suite

Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la (…)


2 octobre 2025 par La Rédaction
La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, (…)
Lire la suite

07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
Lire la suite

Le cinéma africain sous les projecteurs à Cotonou


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo) a (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires