Le Bénin veut créer une Zone économique dédiée à l’énergie solaire

Le gouvernement prévoit la mise en place d’une Zone Economique Spéciale dédiée à l’énergie solaire.

D’une superficie de 1200 ha, la Zone Economique Spéciale sera construite dans la commune de Tori-Bossito dans le département de l’Atlantique.

La Zone Economique Spéciale est située à quelques encablures de la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) et de l’aéroport de Glo-Djigbé.

Cette zone abritera tout un parc énergétique en solaire.

Le démarrage des travaux se précise. C’est ce qui laisse entrevoir le communiqué du préfet du département de l’Atlantique en date du 6 février 2023 invitant les personnes affectées par le périmètre de la ZES dédiée à l’énergie solaire à consulter les listes dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Avec un taux d’électrification de 43,1 % et une production couvrant seulement la moitié des besoins, selon la Banque mondiale, le Bénin a décidé d"ouvrir le marché de l’énergie au secteur privé afin d’améliorer l’accès à une énergie de qualité à un prix abordable pour toutes les populations. Plusieurs initiatives ont été prises dans le cadre dont la révision en 2020 de la loi sur le secteur de l’électricité, la mise en place de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE), la mise en oeuvre de projets sous l’égide de partenaires au développement dont le Millinium Challenge Corporation, l’Union Européenne, etc et la création de la Zone Economique Spéciale (ZES) de Tori-Bossito dédiée à l’énergie solaire.

7 février 2023