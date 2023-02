Le Bénin va jouer le Sénégal en quarts

Suite et fin des matchs de la 3e journée de la phase de groupe à la CAN U20 en Egypte ce lundi 27 février 2023.

Assurée d’être qualifiée pour le tour suivant après deux victoires en autant de match, la Gambie n’a pas pris son dernier match à la légère. Face aux Guépards de Mathias DEGUENON, les Gambiens se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) stade Haras El-Hedood d’Alexandrie.

En dépit de cette défaite, les Guépards juniors troisième de la Poule C avec 2 points et se qualifient pour les quarts de finale tout comme son adversaire.

Dans l’autre match du Groupe C, la Tunisie bat (2-1) la Zambie, termine deuxième et passe en quart de finale également.

Seule la Zambie 4e du Groupe C est éliminée de la compétition.

Les Guépards affronteront en quarts de finale le Sénégal.

