Le Bénin, un pôle d’attractivité en Afrique (TALON aux investisseurs chinois)

Le chef de l’Etat Patrice TALON a rencontré dans la soirée du jeudi 31 août 2023, plusieurs personnalités et des investisseurs chinois. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des accords qui seront conclus au cours de sa visite d’Etat en Chine.

Ce jeudi 31 août 2023, le président de la République a entamé une visite d’Etat en Chine. Après avoir visité le musée de l’Ecole du Parti communiste chinois (PCC), il a reçu dans la soirée, plusieurs personnalités et des investisseurs chinois. Il s’agit entre autres, de Liu KUN, ministre chinois des finances accompagné de Wang WEIDONG, vice-président de la Banque de développement de Chine, et de Song LEI, président de la CAD Fund. Patrice TALON a également échangé avec Wang WENTAO, ministre chinois du commerce, et plusieurs investisseurs chinois.

Au cours des échanges avec ces différentes personnalités, Patrice TALON a réaffirmé la volonté du Bénin de co-investir avec la Chine dans plusieurs secteurs et de favoriser le partage d’expériences et de compétences dans plusieurs domaines. Il a évoqué à cette occasion, les changements qu’il avait annoncés au Bénin lors de sa visite en Chine en 2018. « Aujourd’hui, ces changements sont désormais là et se ressentent dans tous les secteurs de notre économie », a-t-il rassuré insistant sur la nécessité de « densifier davantage la coopération » entre le Bénin et la Chine, vieille de plusieurs décennies.

Le Bénin, assure Patrice TALON, est un pôle d’attractivité en Afrique, un point d’entrée pour la Chine non seulement pour le marché local mais surtout pour toute la sous-région ouest africaine.

Après ces visites de la première journée, Patrice TALON sera reçu dans l’après-midi de ce vendredi par son homologue chinois, le président XI JIPING.

F. A. A.

1er septembre 2023 par