Le Bénin, un bon exemple dans la lutte contre la corruption

Le Bénin fait partie des pays où le niveau de corruption est plus bas. C’est ce qui ressort du dernier rapport d’Afrobarometer basé sur des enquêtes représentatives au niveau national dans 39 pays africains.

Sur 39 pays africains, le Bénin est le pays où le niveau de corruption est le plus bas selon les résultats des enquêtes d’Afrobarometer réalisées en 2021/2023. Le rapport révèle qu’au Bénin, la population apprécie les efforts de lutte contre la corruption. Afrobarometer a posé la question de savoir si le niveau de la corruption a augmenté, diminué ou est resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée. Le Bénin a enregistré la forte baisse de la perception de l’aggravation de la corruption soit 13 %. Il est suivi de la Zambie (19 %) et du Mali (21 %).

6 pays sur les 39 ont reçu une approbation majoritaire de la performance gouvernementale en matière de corruption. Le Bénin en tête (77%), la Tanzanie (65%) et la Zambie (61%). Ce résultat montre que les Béninois sont plus au moins satisfaits des performances du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Cette satisfaction est très faible en Afrique du Sud (10%), en Eswatini (10%), au Gabon (10%), au Congo-Brazzaville (8%) et au Soudan (7%).

Deux Africains sur trois (67%) déclarent que leur gouvernement ne parvient pas à lutter efficacement contre la corruption. Les plus fortes hausses de la perception de l’aggravation de la corruption sont enregistrées au Sénégal, Burkina Faso, Gabon, Lesotho et Cameroun. Les Africains identifient les policiers comme les plus corrompus. Ils sont suivis des agents des impôts, fonctionnaires ; officiels de la Présidence et membres du Parlement.

Le rapport souligne aussi que la pandémie a favorisé le détournement de ressources. (68%) des citoyens affirment que « certaines » ou « beaucoup » de ressources destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 ont été perdues du fait de la corruption. La majorité (71%) des répondants confient qu’ils risquent des représailles en cas de dénonciation de la corruption.

Ces résultats, indique le rapport, suggèrent que « le Gabon, l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Libéria et l’Ouganda figurent en bonne place parmi les pays qui doivent porter un regard plus attentif sur leurs dirigeants et leurs politiques publiques ».

« Les Seychelles, le Cabo Verde, la Tanzanie, Maurice et le Bénin pourraient avoir des leçons à donner à leurs voisins en matière de lutte contre la corruption dans l’administration publique », a conclu Afrobarometer.

18 décembre 2023