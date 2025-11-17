Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière africaine

En choisissant à nouveau le Bénin comme l’une des étapes majeures de la 2ᵉ édition du Casablanca Finance City (CFC) Africa Tour 2025, l’institution marocaine envoie un message sans ambiguïté : Cotonou s’impose désormais comme un partenaire stratégique dans la construction d’un espace économique africain intégré, compétitif et attractif pour les investisseurs internationaux. Forte d’un environnement réformé, d’une stabilité saluée et d’une diplomatie proactive, la capitale économique béninoise se positionne plus que jamais comme un pivot incontournable des nouvelles routes financières du continent.

Depuis ce lundi 17 novembre 2025, le Sofitel Hôtel de Cotonou accueille les travaux de la 2ᵉ édition du CFC Africa Tour – étape du Bénin. Cette rencontre de haut niveau rassemble décideurs publics, investisseurs, institutions financières et dirigeants d’entreprises dans un format pensé pour stimuler les échanges et forger des partenariats structurants. Casablanca Finance City, désormais reconnu comme l’un des hubs économiques les plus influents d’Afrique, poursuit à travers cette tournée continentale son ambition : renforcer l’intégration économique africaine et asseoir la place du continent dans l’économie mondiale.

Un choix d’étape qui, loin d’être anodin, confirme la reconnaissance du potentiel économique du Bénin et de la pertinence de son modèle de gouvernance.

Une présence motivée par la proximité diplomatique et l’élan réformateur du Bénin

Pour Aziz El Khyari, Directeur du développement commercial et de la coopération de CFC, la tenue de cette 2ᵉ édition au Bénin s’inscrit dans la continuité des excellentes relations économiques entre Rabat et Cotonou, mais surtout dans la dynamique interne d’un pays en pleine transformation.

> « La présence du CFC à Cotonou pour cette 2ᵉ édition du Africa Tour repose sur la proximité diplomatique et économique entre nos deux pays, mais également sur la dynamique de croissance et les réformes structurantes engagées par le Bénin. Ces facteurs suscitent un intérêt croissant auprès des entreprises de notre communauté », souligne-t-il.

Les réformes engagées – modernisation de l’environnement des affaires, digitalisation accélérée, création de zones économiques intégrées, assainissement fiscal – ont multiplié les signaux positifs auprès des investisseurs étrangers à la recherche de marchés stables, transparents et prévisibles.

Une délégation marocaine structurée pour cette 2ᵉ édition

Pour cette 2ᵉ édition du CFC Africa Tour – Bénin, une vingtaine d’entreprises marocaines issues de secteurs clés — finance, énergie, immobilier, ingénierie, infrastructures — ont fait le déplacement. CFC a mis en place un dispositif “e-douane” destiné à optimiser les rencontres, fluidifier les échanges institutionnels et multiplier les rendez-vous B2B.

Cette approche sur mesure confirme la volonté de CFC d’aller au-delà d’une simple mission de prospection : il s’agit de créer de véritables passerelles économiques entre le Maroc et le Bénin, et d’identifier des partenariats concrets, durables et structurants.

Des opportunités d’investissement largement perçues

Intervenant lors de cette 2ᵉ édition, Hicham Choudri a insisté sur la pertinence de cette démarche proactive et sur la nécessité pour les acteurs africains de renforcer leurs interdépendances économiques.

> « La participation à cette 2ᵉ édition au Bénin s’explique par les dynamiques économiques positives observées ces dernières années. Nous y percevons d’immenses possibilités d’investissement, particulièrement pour les opérateurs marocains », a-t-il confié.

Pour les entreprises marocaines, le Bénin offre : – un marché interne en pleine croissance ;

– une stabilité politique appréciée ;

– des investissements publics massifs dans les infrastructures ;

– un cadre réformé destiné à attirer les capitaux étrangers ;

– un positionnement stratégique dans le corridor ouest-africain.

Le Bénin réaffirme son engagement à accompagner les investisseurs marocains

Au nom de la ministre du Commerce et de l’Industrie, Madame Shadiya Alimatou Assouman, le Secrétaire général du ministère, Éric Kader Tabe Gbian, a salué cette 2ᵉ édition du CFC Africa Tour – étape de Cotonou et resté ferme sur la volonté du gouvernement de renforcer l’attractivité économique nationale.

Remerciant l’ambassade du Maroc et les entreprises participantes, il a rappelé que les réformes engagées depuis 2016 ont profondément transformé le paysage économique du pays, offrant désormais un cadre plus transparent, plus compétitif et plus propice aux investissements.

> « Le Bénin demeure pleinement engagé à accompagner les entreprises marocaines. Notre ambition, réaffirmée avec cette 2ᵉ édition du CFC Africa Tour, est claire : offrir un cadre moderne, agile et attractif à tous les investisseurs souhaitant s’implanter ou étendre leurs activités », a-t-il déclaré.

Une 2ᵉ édition qui marque l’intégration africaine en marche

Au-delà de l’événement, cette 2ᵉ édition du CFC Africa Tour au Bénin est le symbole d’une dynamique plus large : celle d’un continent décidé à construire un espace économique cohérent, connecté et capable de rivaliser avec les grands blocs internationaux.

Le Maroc et le Bénin, portés par des visions convergentes, jouent un rôle essentiel dans cette marche vers une intégration économique africaine plus robuste. La tournée du CFC matérialise cette volonté de faire émerger une finance continentale intégrée et des partenariats Sud-Sud renforcés.

Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière africaine

Grâce à cette 2ᵉ édition du CFC Africa Tour, Cotonou s’affirme plus que jamais comme un pôle d’attraction stratégique pour les investisseurs internationaux. Par ses réformes, sa stabilité politique et son ouverture croissante aux partenariats régionaux, le Bénin s’installe durablement comme un pivot régional dans la construction de la finance africaine de demain.

Le message est limpide :

Casablanca Finance City mise sur le Bénin. Et le Bénin, pour cette 2ᵉ édition, est plus que jamais prêt.

