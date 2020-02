Le Bénin tend vers un système intégré de gestion de l’état civil

Selon un compte rendu d’étape de la mise en œuvre de la dématérialisation des actes d’état civil présenté en Conseil des ministres ce mercredi 26 février 2020, 14.336.243 actes d’état civil ont été dénombrés à l’issue des travaux de numérisation.

Sur ce total, 13.808.367 actes de naissance, 309.028 actes de décès et 218.848 actes de mariage ont été dénombrés.

Les différentes opérations de reconstitution d’actes de naissance ou de souches effectuées à la suite du RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population), ont permis de constituer une base importante de données nominatives et biométriques de la population. Ces opérations constituent un préalable à la mise en place du fichier central de l’état civil pour lequel la dématérialisation des actes est une condition indispensable.

Les phases qui suivront concernent le traitement, l’indexation, le vidéo montage et le formatage afin d’affiner les données, et nettoyer les éventuels doublons.

En prenant acte du compte rendu, le Conseil a marqué son accord pour la mise en place d’un système national intégré et sécurisé de gestion de l’état civil en vue d’assurer la pérennisation des acquis de ces différentes phases.

F. A. A.

