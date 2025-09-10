mercredi, 10 septembre 2025 -

Economie

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026




Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une croissance économique de 7,5 %, soutenue par des secteurs porteurs comme l’agriculture, l’industrie et le tourisme.

Transmis ce mardi à l’Assemblée nationale, le texte prévoit une hausse du budget à 3 783,984 milliards de FCFA, contre 3 551,005 milliards en 2025. Un budget ambitieux, aligné sur les priorités fixées lors du débat d’orientation budgétaire du 27 juin dernier.

Le gouvernement mise sur une « activité agricole robuste », portée par la mécanisation, l’accès facilité aux intrants et l’amélioration de l’irrigation. Le port de Cotonou, lui, devrait continuer à dynamiser le commerce et les recettes.

Dans un contexte de stabilité macroéconomique, l’inflation resterait contenue autour de 2 %, bien en deçà du plafond communautaire de l’UEMOA (3 %).
M. M.

10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Société des Bitumes du Bénin SA obtient son agrément


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a donné son accord à la Société des Bitumes du Bénin SA (…)
WINOVO SARL agréée pour le recyclage de ferrailles d’aluminium à Sèmè-Podji


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La société WINOVO SARL a été admise au régime B du Code des (…)
MTN facilite l’accès aux Smartphones avec une nouvelle offre


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, l’opérateur GSM, MTN accorde désormais la possibilité à tous (…)
Le projet du budget de l’Etat passe à 3 783,984 milliards de FCFA


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce 10 septembre. (…)
Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque (…)
Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
La divinité ‘’Oro’’ célébrée du 17 août au 5 septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les festivités du culte « Oro » au titre de l’année 2025 se dérouleront (…)
La commercialisation des amandes de karité démarre ce mercredi


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a fixé les conditions de déroulement de la (…)
Le Centre d’écoute clients du Trésor public opérationnel


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a (…)
