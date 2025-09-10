Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026

Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une croissance économique de 7,5 %, soutenue par des secteurs porteurs comme l’agriculture, l’industrie et le tourisme.

Transmis ce mardi à l’Assemblée nationale, le texte prévoit une hausse du budget à 3 783,984 milliards de FCFA, contre 3 551,005 milliards en 2025. Un budget ambitieux, aligné sur les priorités fixées lors du débat d’orientation budgétaire du 27 juin dernier.

Le gouvernement mise sur une « activité agricole robuste », portée par la mécanisation, l’accès facilité aux intrants et l’amélioration de l’irrigation. Le port de Cotonou, lui, devrait continuer à dynamiser le commerce et les recettes.

Dans un contexte de stabilité macroéconomique, l’inflation resterait contenue autour de 2 %, bien en deçà du plafond communautaire de l’UEMOA (3 %).

M. M.

10 septembre 2025 par ,