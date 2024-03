Le Bénin sur la scène artistique mondiale en Italie dès avril

Le Bénin participe pour la première fois à l’exposition internationale de la Biennale de Venise en Italie dès le mois prochain. Au cours d’une conférence de presse ce, jeudi 21 mars 2024, le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a exposé la dynamique du Bénin en prenant part à ce 60e rendez-vous mondial de l’art ainsi que le concept curatorial.

Du 20 avril au 24 novembre 2024, le Bénin présente un pavillon officiel à la 60e Biennale internationale d’art de Venise en Italie. Il s’agit d’un événement phare dans le monde de l’art contemporain. Selon le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, « la participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par la politique culturelle mise en place par le gouvernement depuis 2016, et qui vise à faire de la culture le deuxième pilier de développement du pays, après l’agriculture ». Elle intervient après les évènements majeurs tels que, la restitution des vingt-six (26) trésors royaux du Bénin par la France en 2021 et l’organisation de l’exposition publique diptyque art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation" dont le volet contemporain poursuit son itinérance dans plusieurs pays du monde depuis janvier 2023 (Rabat, Martinique et bientôt Paris).

Le féminisme africain et singulièrement béninois

La 60e édition Biennale de Venise est encore l’occasion pour le Bénin d’être sur la scène culturelle internationale et de valoriser l’art contemporain béninois. L’exposition du Bénin est intitulée ‘’Everything precious is fragile’’ (tout ce qui est précieux est fragile). Elle présentera les œuvres de quatre (04) artistes à savoir Ishola Akpo, Moufouli Bello, Romuald Hazoumè et Chloé Quenum sur une surface de 320m2.

S’appuyant sur une solide équipe d’universitaires qui s’est mise en recherche et au terme de plusieurs semaines de travail, informe Jean-Michel Abimbola, l’équipe curatoriale (composée du célèbre commissaire d’exposition Azu Nwagbogu, ndlr) a trouvé le fil d’ariane : le féminisme africain et singulièrement béninois.

« La femme y est considérée comme un être doté d’un pouvoir spirituel, jouant un rôle majeur dans la transmission de valeurs fondamentales », a relevé le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il s’agit à travers les thématiques de la spiritualité, du Vodun, de l’Amazone et de la traite négrière, de « présenter le féminisme africain et singulièrement béninois ».

La pré-ouverture de la 60e édition Biennale de Venise aura lieu les 17, 18, et 19 avril. Le vernissage est prévu pour le 18 avril 2024. Le pavillon béninois va s’ouvrir du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Il y aura des ouvertures exceptionnelles les lundi 22 avril et lundi 18 novembre 2024.

Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, avec cette participation et dans la perspective de la mise en service des équipements culturels, le Bénin réussira à valoriser l’art contemporain béninois pour son rayonnement à l’international. Le Bénin pourra aussi être une porte d’entrée en Afrique pour les collectionneurs et les professionnels du monde de l’art. À travers cette participation, souligne-t-il, l’attractivité de l’art béninois sera renforcée, sans oublier la mobilisation des investisseurs et des professionnels autour de la chaîne des valeurs de l’économie artistique au Bénin.

Le pavillon du Bénin à la Biennale de Venise est produit par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) pour le compte du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le budget prévisionnel est de 1,2 milliards FCFA dont 600.000.000 FCFA du budget national.

Akpédjé Ayosso

