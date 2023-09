Le Bénin soutient l’initiative d’autonomie du Sahara marocain

Le ministre béninois des Affaires Olushegun Adjadi Bakari a eu une séance de travail, ce mardi 12 septembre 2013, à Rabat, avec son homologue marocain Nasser Bourita. Dans un communiqué conjoint signé au terme de la rencontre, le Maroc et le Bénin se sont félicités des avancées réalisées dans les différents domaines de coopération. Ce fut une occasion pour le Bénin de réitérer son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, et son appui à l’initiative marocaine d’autonomie.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue béninois, Olushegun Adjadi Bakari.

Le chef de la diplomatie béninoise a aussi souligné l’appui du Bénin aux efforts de l’Organisation des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain, précise le communiqué conjoint.

M. Bakari a annoncé qu’il effectuera, dès que possible, une visite à Dakhla au Sahara marocain, afin de constater de près l’essor économique et social ainsi que la dynamique politique et démocratique que connait cette région.

Cette visite permettra de nouer des partenariats et de visiter des projets d’investissement et d’infrastructure à caractère socio-économique. Il s’agit entre autres du projet du port Dakhla-Atlantique, qui témoignent des avancées réalisées dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud, lancé en 2015 par SM. le Roi Mohammed VI.

Quant au chef de la diplomatie marocaine il s’est félicité de cette décision, tout en remerciant la partie béninoise pour son appui constant à la question du Sahara marocain. M. Bourita n’a pas manqué de saluer la position de soutien affichée par le Bénin, qui s’est traduite par sa participation, le 15 janvier 2021, à la Conférence ministérielle de soutien à l’Initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, à l’invitation du Royaume et des Etats-Unis.

A Rabat, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a transmis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple frère et ami du Maroc les très sincères condoléances du Président de la République du Bénin SEM. Patrice Talon et du peuple béninois suite au séisme d’Al Haouz.

