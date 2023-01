Le Bénin sous la menace des inondations catastrophiques

Les inondations catastrophiques qui surviennent une fois tous les 100 ans, risquent de se produire fréquemment au Bénin. Un nouveau rapport du Centre africain d’études stratégiques tire sur la sonnette d’alarme.

A cause de l’élévation du niveau de la mer et des changements climatiques, les inondations catastrophiques qui se produisaient tous les 100 ans seront de plus en plus fréquentes. Un nouveau rapport du Centre africain d’études stratégiques porte le délai de ces inondations à 40 ans environ.

Selon les experts, les perturbations subies par les villes côtières et portuaires d’Afrique auront aussi un « impact dévastateur » sur la croissance économique. « Les communautés situées le long de la côte autour des estuaires et des lagunes côtières comme Ganvié seront les premières à subir les effets du changement climatique. Les inondations et l’érosion côtières vont affecter également les ports africains », renseigne le document « en cours de réflexion », et rapporté par la Voix de l’Amérique (VOA).

Les mesures prises pour faire face aux catastrophes selon certains économistes, seraient « insuffisantes ».

Depuis 2016, le gouvernement béninois s’est employé à protéger les côtes. D’importantes ressources ont été investies pour la construction d’épis (Siafato, Akpakpa, etc), et à la réalisation de travaux confortatifs réalisés.

