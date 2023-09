Le Bénin signe un Protocole pour l’exportation d’ananas vers la Chine

En visite de travail officielle en Chine sur invitation du Président de la République populaire de Chine, XI JIPING, le président béninois Patrice TALON a rencontré plusieurs autorités chinoises. Au terme de cette visite d’Etat 13 accords ont été signés entre les deux états.

13 ACCORDS SIGNÉS ENTRE LE BÉNIN ET LA CHINE

1- Plan de coopération triennal (2023-2026) dans des domaines clés entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin

2- Lettre d’intention sur l’accélération conjointe de la préparation du plan de coopération sur « la Ceinture et la Route » entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin

3- Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la gestion du stockage et de la réduction des pertes post-production des céréales entre l’administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin.

4- Mémorandum d’entente sur les échanges et la coopération dans le domaine du développement économique entre la commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération de la République du Bénin.

5- Mémorandum d’entente entre le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin relatif à la création du Groupe de travail sur l’investissement et la coopération économique.

6- Mémorandum d’entente entre le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin relatif à la promotion de la coopération en matière d’investissement dans le domaine du développement vert.

7- Mémorandum d’entente entre le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin relatif au renforcement de la coopération en matière d’investissement dans l’économie numérique.

8- Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Bénin

9- Mémorandum d’entente entre l’Agence chinoise de coopération internationale pour le Développement et le Ministère de l’Economie et des Finances de la République du Bénin sur le renforcement de la coopération pour le développement et sur la promotion de la mise en œuvre de l’Initiative pour le Développement mondial

10- l’ accord entre la République populaire de Chine et la République du Bénin relatif à la communication et à l’information ;

11- l’accord entre China Media Group et l’ortb

12- l’accord entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Bénin relatif au projet de l’opération de cataracte au Bénin en 2023 intitulé « Marche vers la Lumière ».

13 – le Protocole relatif à l’exportation d’ananas frais du Bénin vers la Chine

