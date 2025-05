Le Bénin signe six accords avec le Qatar

Le chef de l’Etat béninois Patrice Talon a pris part ce mardi 20 mai 2025 à Doha à l’ouverture officielle du Qatar Economic Forum 2025. En marge de la rencontre, six accords de coopération ont été signés entre le Bénin et le Qatar.

Une nouvelle étape dans les relations entre le Bénin et les pays du Golfe. Invité d’honneur de l’Émir du Qatar Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, le président Patrice Talon a assisté ce mardi 20 mai 2025 à la cérémonie d’ouverture du Qatar Economic Forum 2025 à Doha. Une participation qui traduit la stratégie de diplomatie économique tournée vers l’attraction des investissements et la diversification des partenariats du Bénin.

En marge du forum, des discussions ont eu lieu entre le président béninois et l’Émir du Qatar. Celles-ci ont débouché sur la signature de six accords et protocoles d’accord couvrant plusieurs domaines d’intérêt pour les deux pays. Ils couvrent des aspects tels que : Exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou spéciaux ; Consultations politiques et diplomatiques régulières ; Coopération en agriculture et sécurité alimentaire ; Partenariat dans l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; Reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer ; Promotion du tourisme et des événements d’affaires.

En fin de matinée, le Président Talon a été reçu en audience par le Premier ministre qatari, Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Les échanges ont renforcé les bases d’une coopération durable.

M. M.

21 mai 2025 par ,