lundi, 12 janvier 2026 -

Adjudication réussie

Le Bénin séduit les investisseurs régionaux




Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UMOA à l’issue d’une adjudication de Bons et Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT), clôturée jeudi 8 janvier 2026, selon les résultats officiels publiés par UMOA-Titres.

Le jeudi 8 janvier 2026, l’État du Bénin, par l’intermédiaire de son Trésor public et sous la supervision du Ministère de l’Économie et des Finances, a procédé à une double émission de Bons et Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT) sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

L’opération, pilotée par le Trésor public sous la supervision du ministère de l’Économie et des Finances, a suscité un intérêt soutenu des investisseurs régionaux. Le montant global des soumissions a atteint 78,24 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 130,41 % du montant mis en adjudication.

Au total, 60 milliards de FCFA ont été retenus, correspondant à un taux d’absorption de 76,68 %.
« Cette adjudication confirme l’attractivité des titres publics béninois sur le marché régional », selon une source financière.

Quatre instruments étaient proposés, répartis entre un bon du Trésor à court terme et trois obligations de moyen et long terme.

Le BAT à 91 jours, arrivant à échéance le 9 avril 2026, a mobilisé 22,37 milliards de FCFA sur 30,07 milliards sollicités, soit un taux d’absorption de 74,39 %. Le taux marginal s’est établi à 5,10 %, pour un taux moyen pondéré de 4,95 %.

Les OAT à trois ans, échéance janvier 2029, ont concentré la plus forte demande, avec 32,73 milliards de FCFA de soumissions.

Seuls 22,18 milliards ont été retenus, traduisant un taux d’absorption de 67,78 %.

Le prix marginal est ressorti à 97,50 %, pour un prix moyen pondéré de 98,30 %.
Les maturités longues ont, en revanche, été entièrement absorbées.

L’OAT à cinq ans (échéance janvier 2031) a permis de lever 8,15 milliards de FCFA, avec un prix marginal de 96,55 %.

L’OAT à sept ans (échéance janvier 2033) a permis de mobiliser 7,30 milliards de FCFA, à un prix marginal de 94,00 %.

Une participation active des investisseurs régionaux

Au total, 10 participants ont pris part à l’adjudication sur le BAT, contre 8 sur l’OAT 3 ans et 6 sur chacune des maturités longues. Le nombre total de soumissions s’est élevé à 43 ordres, traduisant une activité soutenue, notamment sur le segment court et moyen terme. Les investisseurs non compétitifs (ONC) ont représenté une part limitée des montants retenus, avec 772 millions de FCFA acceptés sur l’ensemble de l’opération.

Cette levée de fonds s’inscrit dans la stratégie de financement du budget de l’État pour 2026. Elle permet au Bénin de sécuriser ses ressources, tout en étalant sa dette sur plusieurs maturités.

Les taux servis, compris entre 5,70 % et 6,00 % pour les obligations, reflètent une prime de confiance accordée par les investisseurs au profil de crédit du Bénin, dans un contexte régional marqué par une sélectivité accrue. Avec cette opération, le Bénin confirme sa présence régulière et crédible sur le marché régional des titres publics, tout en consolidant sa relation avec les investisseurs institutionnels de l’UMOA.
M. M.

12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




