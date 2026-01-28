Le Bénin séduit à Madrid

Du 21 au 25 janvier 2026, l’Agence Bénin Tourisme a participé au FITUR à Madrid pour promouvoir la marque-pays « Bénin, un Monde de Splendeurs ». Le pavillon béninois a été conçu comme une immersion culturelle et touristique, mettant en valeur la diversité de l’offre : art, culture, nature, patrimoine, tourisme d’affaires et loisirs. Trois exposants – Bénin Tours S.A, Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa et Ouidah Golf Club – ont renforcé l’attractivité de la destination. La participation a permis de développer les relations B2B, de renforcer la notoriété du Bénin et de soutenir sa stratégie de promotion internationale pour en faire une destination compétitive et désirée.

