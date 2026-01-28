vendredi, 30 janvier 2026 -

798 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

FITUR 2026

Le Bénin séduit à Madrid




Du 21 au 25 janvier 2026, l’Agence Bénin Tourisme a participé au FITUR à Madrid pour promouvoir la marque-pays « Bénin, un Monde de Splendeurs ». Le pavillon béninois a été conçu comme une immersion culturelle et touristique, mettant en valeur la diversité de l’offre : art, culture, nature, patrimoine, tourisme d’affaires et loisirs. Trois exposants – Bénin Tours S.A, Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa et Ouidah Golf Club – ont renforcé l’attractivité de la destination. La participation a permis de développer les relations B2B, de renforcer la notoriété du Bénin et de soutenir sa stratégie de promotion internationale pour en faire une destination compétitive et désirée.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso




TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Lire la suite

Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Lire la suite

Le FIFF Cotonou célèbre la créativité des femmes du 3 au 7 février


29 janvier 2026 par Marc Mensah
La 4ᵉ édition du Festival international des films de femmes (FIFF) se (…)
Lire la suite

Un appel à projets au profit artistes et professionnels de la culture


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’UNESCO lance un appel à projets dans le cadre du programme (…)
Lire la suite

Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
Lire la suite

L’Ouzbékistan se prépare pour l’EXPO 2030 à Riyad


24 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Ouzbékistan a annoncé son projet de construction d’un pavillon (…)
Lire la suite

Les rituels du Tofâ exécutés dans la forêt sacrée de Kpassè


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, a servi de cadre, ce samedi 17 (…)
Lire la suite

Lancement du Petit Train Touristique de Cotonou


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence de tourisme Dahomey Discovery a officiellement inauguré, ce (…)
Lire la suite

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 (…)
Lire la suite

Benjamin Deguénon expose la sagesse des ancêtres à Ouidah


13 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille depuis ce jeudi 8 janvier (…)
Lire la suite

Voici la signification de Losso-Sa, le signe géomancique révélé au (…)


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
Lire la suite

En images, les temps forts du Tofâ 2026


10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
Lire la suite

La forêt sacrée de Ouidah rythmée par Atchina, Gambada et Kokou


8 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, les tambours ont résonné dans (…)
Lire la suite

La star nigériane Davido à Cotonou


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 (…)
Lire la suite

Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
Lire la suite

Les membres du couvent "Terreiros du Brésil" à Cotonou


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 s’annoncent sous le signe de la spiritualité et du (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo à Cotonou pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star Internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois dans la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires