CAN Maroc 2025

Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal




Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale avant leur troisième match de poule contre le Sénégal prévu pour ce mardi 30 décembre 2025. La sélection nationale bénéficie des résultats des derniers matchs des groupes A et B.

Le Bénin peut figurer parmi les trois meilleurs troisièmes de la CAN Maroc 2025 et se qualifier pour les 8emes de finale. Ceci, grâce aux résultats des derniers matchs dans les poules A et B où, les équipes arrivées en 3e position ne totalisent 3 points.
Dans le groupe B, l’Afrique du Sud a battu la Zimbabwe par un score de 3 buts à 2. Avec ce résultat, les Bafana Bafana prennent la tête du groupe à égalité de points avec l’Egypte et valident leur ticket pour les 8emes de finale. Les Pharaons quant à eux ont été tenus en échec par l’Angola par un score nul de zéro but partout. L’Angola termine 3e du groupe avec 2 points.
Dans le groupe A, le Maroc s’est imposé à la Zambie 3-0, et finit premier avec 7 points. Vient ensuite le Mali. Comme dans le groupe B, la Zambie est classée 3e avec 2 points. Les résultats de ces deux groupes permettent aux autres groupes de dégager les meilleurs troisièmes.
Avec une victoire et une défaite, le Bénin qui totalise 3 points est assuré de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes, quelle que soit l’issue de la rencontre contre le Sénégal. Ce qui permet à Gernot Rohr et ses poulains de passer le second tour comme en 2019 en Egypte.
Les autres meilleurs troisièmes devraient provenir des groupes C, E, F, ou du groupe A avec la Zambie.

F. A. A.

30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




