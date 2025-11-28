Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola, a reçu, mercredi 26 novembre 2025 à Cotonou, une délégation de la société See at Sea Consulting & Développement, dirigée par Olivier-Bernard Michel, pour examiner un projet de partenariat sur le tourisme de croisière en Afrique de l’Ouest.

Secteur en plein essor depuis la reprise post-pandémie, le tourisme de croisière représente un levier stratégique pour le Bénin. C’est dans cette perspective que le gouvernement multiplie les initiatives pour améliorer l’accueil des navires et la qualité des services, afin d’attirer une clientèle internationale exigeante. Plusieurs navires de prestige ont déjà fait escale au Port autonome de Cotonou, signe d’un intérêt croissant pour la destination. Une audience s’est tenue mercredi 26 novembre dernier à Cotonou dans ce cadre entre une délégation de la société See at Sea Consulting & Développement et le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola.

Au cours de l’audience, le ministre Abimbola a souligné l’ambition de faire du Bénin une destination touristique de référence, en combinant tourisme mémoriel et tourisme de croisière. Les agences Bénin Tourisme et #BeninTours ont été chargées de faciliter les discussions avec See at Sea Consulting pour transformer ce projet en partenariat concret.

L’entreprise française accompagne les destinations dans la mise en relation avec les compagnies de croisière et développe des outils pour valoriser et professionnaliser l’offre touristique locale.

